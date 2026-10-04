Bingöl\'de 8 KPSS adayı, motosikletli polis timlerince sınavına yetiştirildi

Bingöl'de 8 KPSS adayı, motosikletli polis timlerince sınavına yetiştirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de KPSS günü sınav giriş belgesini unutan ve sınav yerini karıştıran 8 aday için motosikletli polis timleri devreye girdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 1 kadın ve 7 erkek adayı sınav yerlerine ulaştırarak mağduriyetlerini önledi.
Bingöl'de Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde sınav giriş belgesini unutan ve sınav yerini karıştıran 8 aday, motosikletli polis timleri tarafından sınav yerlerine ulaştırıldı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri, sınav günü adayların mağduriyet yaşamaması için çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında sınav giriş belgesini unutan ve sınav yerini karıştıran 1 kadın ve 7 erkek olmak üzere toplam 8 adayın sınav yerlerine ulaşımı ekiplerce sağlandı.
Kaynak: İHA
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