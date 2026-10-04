Bingöl\'de 8 KPSS adayı, motosikletli polis timlerince sınavına yetiştirildi

Bingöl'de Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde sınav giriş belgesini unutan ve sınav yerini karıştıran 8 aday, motosikletli polis timleri tarafından sınav yerlerine ulaştırıldı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri, sınav günü adayların mağduriyet yaşamaması için çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında sınav giriş belgesini unutan ve sınav yerini karıştıran 1 kadın ve 7 erkek olmak üzere toplam 8 adayın sınav yerlerine ulaşımı ekiplerce sağlandı.