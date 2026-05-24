Bingöl\'de 6 bin 100 kişiye yangın ve tahliye eğitimi

Bingöl'ün itfaiye ekipleri tarafından okullarda gerçekleştirilen yangın ve tahliye tatbikatları kapsamında 6 bin 100 kişiye eğitim verildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından 2026 yılının "Afetlerle Mücadele, Tatbikat ve Ağaçlandırma Yılı" ilan edilmesi kapsamında ilçedeki okullarda yangın ve tahliye tatbikatları düzenlendi. Gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde öğrenci ve öğretmenlere olası yangın anında yapılması gerekenler, güvenli tahliye yöntemleri ile acil durumlarda doğru hareket tarzları anlatıldı. Tatbikatlarda okul binaları kısa sürede tahliye edilirken, öğrencilere yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı hakkında da bilgi verildi.

Çalışmalar kapsamında ilçede 5 bin 500 öğrenci ile 550 öğretmen ve Milli Eğitim Bakanlığı personeli olmak üzere toplam 6 bin 100 kişiye eğitim verildiği belirtildi. - BİNGÖL