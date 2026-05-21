Bodrum\'da Gençlik Fuarı ve Sektör Buluşmaları

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın katılımıyla "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik İlçe Fuarı ve Bodrum Turizm Sektör Buluşmaları" gerçekleştirildi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde öğrenim gören öğrenciler ile öğretmenlerinin turizm sektörü temsilcileriyle buluşturulması amacıyla "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik Mesleki Eğitim Fuarı" düzenlendi.

Bitez'de faaliyet gösteren Ambrosia Otel'de düzenlenen fuara Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu da katıldı.

Öğrencilerin üretim bilinci kazanmaları, etkili iletişim becerilerini geliştirmeleri ve takım çalışması kültürünü güçlendirmelerinin hedeflendiği fuarda öğrencileri stantlarda el emeği ile ortaya çıkardıkları ürünleri ve sanat eserlerini sergiledi.

Fuarda basın mensuplarına konuşan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, şunları dile getirdi;

"Yeryüzü cenneti Bodrum'da mesleki eğitim merkezlerinin, meslek liselerinin odalarımızla, sektörle birlikte gerçekleştirdiği bir programa iştirak ettik. Hakikaten her biri kendi alanlarında çok güzel ürünler, eserler meydana getirmişler. Yiyecek içecekten gemi yapımına kadar, otelcilik, konaklama hizmetlerinden farklı alanlarda hepsi birer meslek sahibi ve gelecekte bizim en çok ihtiyacımız olacak alan hiç şüphesiz mesleki eğitim ve teknik alan. Sektörle birlikte bu organizasyonların yapılması hem çocuklarımızın yetişmeleri anlamında, hem geleceğe hazırlanması anlamında ve sektörün istihdam ihtiyacı açısından da çok önemli programlar. Bildiğiniz gibi biz 2026 yılını "Gençlik Yılı" ilan ettik. Hem Türkiye Yüzyılı anlayışı çerçevesinde hem de yine kalkınma planları çerçevesinde, anayasamızın emrettiği... Bildiğiniz gibi geçen yıl da "Aile Yılı"ydı, 2026 Cumhurbaşkanımız tarafından Aile Yılı ilan edilmişti. Bu çerçevede, bu saikle biz de 2026'yı Gençlik Yılı ilan etti. Tabii gençliğin her şekilde çok iyi yetişmesi gerekiyor, madden ve manen. Maalesef azalan bir nüfusumuz var Türkiye olarak. Muğla'da bu daha fazla, Bodrum'da da daha fazla. Yaşlı demeyelim ama tecrübeli nüfus Bodrum'da, emekli nüfus gittikçe artıyor, genç nüfus azalıyor. ve biz biraz önce gezdiğimiz alanlarda; meslek gerektiren, zanaat gerektiren alanlarda çalışacak iş gücü bulamıyoruz. Onun için Gençlik Yılı önemli. Hem sayısal olarak artış önemli hem de onların bağımlılıktan uzak, sağlıklı bir şekilde yetişmeleri önemli. Bu çerçevede Gençlik Yılı ilan ettik. "Gençliğin enerjisi Bodrum'un gücü" diyoruz, "Muğla'nın gücü" diyoruz. Bu çerçevede bu program çok anlamlı. Çok güzel, emeği geçen başta Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere Kaymakamlığımıza, sektöre, odalarımıza çok teşekkür ediyorum. Maarifin kalbinde, marifetli gençlik iş başında"

Fuarın ardından "Bodrum Turizm Sektör Buluşmaları"na geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından video gösterimi yapıldı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çoksesli Çocuk Korosu konser verdi. - MUĞLA