Bolu'da liseliler, kullanılmış bitkisel yağları laboratuvarda sabuna dönüştürdü - Son Dakika
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Bolu'da liseliler, kullanılmış bitkisel yağları laboratuvarda sabuna dönüştürdü

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Bolu\'da liseliler, kullanılmış bitkisel yağları laboratuvarda sabuna dönüştürdü
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Bolu'da İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kullanılmış bitkisel yağları laboratuvarda sabuna dönüştürdü. Öğrenciler, 'Atık Yağlar Geleceğe Değer Katıyor' projesiyle geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda farkındalık kazandı.

Bolu'da İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı öğrencileri, gerçekleştirdikleri proje kapsamında kullanılmış bitkisel yağları sabuna dönüştürdü.

İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı öğrencileri, Proje Danışmanı Sibel Çobanoğlu rehberliğinde "Atık Yağlar Geleceğe Değer Katıyor" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında toplanan kullanılmış bitkisel yağlar, okulun Kimya Teknolojisi Alanı laboratuvarında yapılan çalışmalarla sabuna dönüştürüldü. Çalışmada öğrenciler, atık yağların toplanması, işlenmesi ve yeni bir ürüne dönüştürülmesi aşamalarında aktif görev aldı. Öğrenciler, proje sayesinde mesleki bilgi ve becerilerini geliştirirken geri dönüşüm, sıfır atık, çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik konularında da farkındalık kazandı. Proje ile öğrencilerin çevre sorunlarına çözüm odaklı yaklaşmaları ve sürdürülebilir yaşam anlayışını günlük hayatlarına yansıtmaları hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Anadolu Lisesiİzzet BaysalEğitimÇevreYaşamBoluSon Dakika

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