Bolu'da okul güvenliği toplantısında 2026-2027 tedbirleri ele alındı - Son Dakika
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Bolu'da okul güvenliği toplantısında 2026-2027 tedbirleri ele alındı

Bolu\'da okul güvenliği toplantısında 2026-2027 tedbirleri ele alındı
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Bolu Valisi Abdulaziz Aydın başkanlığında Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 2026-2027 eğitim-öğretim yılında okul ve çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri, servis güzergahları ve bağımlılıkla mücadele çalışmaları değerlendirilirken Vali Aydın, kurumların koordinasyon içinde çalışması talimatını verdi.

Bolu'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi okul ve çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın başkanlığında düzenlenen Okul Güvenliği Toplantısı'nda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin güvenli ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için alınacak tedbirler değerlendirildi. Toplantıda okul ve çevrelerinin güvenliği, risk oluşturan alanlar, öğrenci servisleri ve güzergahları, trafik güvenliği ile bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. Kurumların görev ve sorumlulukları ile alınması gereken ilave tedbirler de görüşüldü. Vali Abdulaziz Aydın, öğrencilerin güvenliğinin öncelikli olduğunu belirterek, okul çevrelerinde güvenliği tehdit edebilecek unsurların yakından takip edilmesini istedi. Aydın, gerekli tedbirlerin zamanında alınması ve ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmesi talimatını verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Bolu'da okul güvenliği toplantısında 2026-2027 tedbirleri ele alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da okul güvenliği toplantısında 2026-2027 tedbirleri ele alındı - Son Dakika
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