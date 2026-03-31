Bozdoğan Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 14:38  Güncelleme: 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Bozdoğan Belediyesi'ne hibe edilen 22 tonluk paletli ekskavatör, Taksi Meydanı'nda sergilendi. Bu yeni iş makinesi, üstyapı ve yol çalışmalarında etkin bir şekilde kullanılacak.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Bozdoğan Belediyesi'ne hibe edilen 22 tonluk paletli ekskavatör teslim edildi. Belediyenin hizmet kapasitesini artıracak olan ekskavatörün, özellikle üstyapı ve yol çalışmalarında aktif olarak kullanılacağı belirtildi.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, "Türkiye Belediyeler Birliği'nin destekleriyle belediyemiz envanterine kazandırdığımız 22 tonluk paletli ekskavatörümüz, sahadaki çalışmalarımıza hız, güç ve verim katacak. Üstyapı çalışmalarından yol çalışmalarına kadar her alanda daha hızlı ve daha etkin hizmet üretmek için ekiplerimiz sahada, biz işimizin başındayız" dedi.

Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her noktada daha güçlü bir hizmet anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Başkan Özel, desteklerinden dolayı Türkiye Belediyeler Birliği'ne teşekkür ederek, yeni iş makinesinin Bozdoğan'a hayırlı olmasını diledi.

Yeni ekskavatörün kısa süre içinde sahada aktif olarak kullanılmaya başlanacağı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 15:25:41. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.