Bozdoğan Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen 22 tonluk paletli ekskavatör Bozdoğan'a getirildi, Taksi Meydanı'nda sergilendi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Bozdoğan Belediyesi'ne hibe edilen 22 tonluk paletli ekskavatör teslim edildi. Belediyenin hizmet kapasitesini artıracak olan ekskavatörün, özellikle üstyapı ve yol çalışmalarında aktif olarak kullanılacağı belirtildi.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, "Türkiye Belediyeler Birliği'nin destekleriyle belediyemiz envanterine kazandırdığımız 22 tonluk paletli ekskavatörümüz, sahadaki çalışmalarımıza hız, güç ve verim katacak. Üstyapı çalışmalarından yol çalışmalarına kadar her alanda daha hızlı ve daha etkin hizmet üretmek için ekiplerimiz sahada, biz işimizin başındayız" dedi.

Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her noktada daha güçlü bir hizmet anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Başkan Özel, desteklerinden dolayı Türkiye Belediyeler Birliği'ne teşekkür ederek, yeni iş makinesinin Bozdoğan'a hayırlı olmasını diledi.

Yeni ekskavatörün kısa süre içinde sahada aktif olarak kullanılmaya başlanacağı öğrenildi. - AYDIN