Bozüyük\'te Eğitim Planlaması Değerlendirildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı öncesi yürütülen çalışmalar ve planlamalar değerlendirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, eğitim temasları kapsamında Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Şimşek, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıkları değerlendirdi. Toplantıda eğitim hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik planlamalar ele alınırken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve yeni döneme ilişkin yol haritası üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Şimşek, özverili çalışmaları dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

İl Müdürü Serdal Şimşek, "Yeni eğitim öğretim yılına en iyi şekilde hazırlanmak amacıyla ilimiz genelinde yürütülen çalışmaları yakından takip ediyoruz. Eğitim hizmetlerinin planlı, etkin ve verimli şekilde sürdürülmesi için tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz. Büyük bir özveriyle görev yapan tüm personelimize emekleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.