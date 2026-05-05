Bozüyük'ten TÜBİTAK'ta Büyük Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bozüyük'ten TÜBİTAK'ta Büyük Başarı

Bozüyük\'ten TÜBİTAK\'ta Büyük Başarı
05.05.2026 21:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozüyük BİLSEM, TÜBİTAK Türkiye Finalleri'nde matematik projesiyle dikkat çekti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Türkiye Finalleri'nde büyük başarı elde edildi.

Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Bozüyük Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), TÜBİTAK Türkiye Finalleri'nde önemli bir başarıya imza attı. Matematik alanında hazırlanan proje ile Türkiye finallerine katılan öğrenciler, jüri değerlendirmesi sonucunda dikkat çeken bir sonuç elde etti. "Ezberden Keşfe: Asal Sayılarda Kalan Bulma İçin Görsel ve Algoritmik Model" başlıklı proje, asal sayılarda kalan bulma konusunu görselleştirme ve algoritmik modelleme ile daha anlaşılır ve kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor. Çalışma, öğrencilerin bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmesi açısından da öne çıktı. Projede danışman öğretmen Abdurrahman Günay görev alırken, öğrenciler Sühayla Gençer, Zülal Kocabey ve Arya Derin Sert yer aldı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Emeği geçen öğretmenimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bozüyük'ten TÜBİTAK'ta Büyük Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:26:28. #.0.5#
SON DAKİKA: Bozüyük'ten TÜBİTAK'ta Büyük Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.