Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Üniversitenin Kapalı Spor Salonu'nda Diş Hekimliği Haftası kapsamında düzenlenen törene Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, rektör yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Diş Hekimliği Fakültesi tanıtım filmi gösterimiyle devam etti. Programda ayrıca üniversite orkestrası solisti ve Fen Fakültesi öğrencisi Esma Nur Boz tarafından müzik konseri sunuldu. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bülbül ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derviş Yılmaz da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Törenin devamında Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencileri için beyaz önlük giyme merasimi gerçekleştirildi. Öğrencilerin beyaz önlükleri Vali Faik Oktay Sözer, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, rektör yardımcıları ve akademisyenler tarafından giydirildi. Mesleki eğitim hayatlarının ilk önemli adımlarından birini atan öğrenciler, beyaz önlüklerini giymenin heyecanını aileleriyle birlikte yaşadı.

Program, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrencilerin toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.