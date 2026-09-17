BŞEÜ, EAIE 2026 fuarında yeni akademik ortaklıklar için görüşmeler yaptı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), yükseköğretimde uluslararasılaşma alanında Avrupa'nın önemli organizasyonlarından biri olan European Association for International Education (EAIE) 2026 Annual Conference & Exhibition'a katıldı.

EAIE tarafından düzenlenen organizasyonda farklı ülkelerden üniversite temsilcileri, akademisyenler ve uluslararası eğitim uzmanları bir araya geldi. Türkiye Ulusal Ajansından ücretsiz stant açma hakkı kazanan BŞEÜ, fuarda üniversitenin uluslararasılaşma çalışmaları, akademik iş birlikleri, öğrenci ve personel hareketliliği ile proje faaliyetlerini tanıttı. Fuar kapsamında farklı ülkelerden yükseköğretim kurumlarının temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, uluslararasılaşmanın üniversitenin öncelikli çalışma alanlarından biri olduğunu belirterek, "Üniversitemizin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmak, farklı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarıyla iş birliklerimizi geliştirmek ve öğrencilerimiz ile akademik personelimiz için yeni hareketlilik imkanları oluşturmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

EAIE 2026'nın üniversitenin uluslararası akademik ağını genişletmek açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden Kaplancıklı, "Burada gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde mevcut iş birliklerimizi geliştirmeye ve yeni ortaklıklar oluşturmaya yönelik değerlendirmelerde bulunduk. Öğrenci ve personel hareketliliğinin yanı sıra ortak akademik çalışmalar ve uluslararası projeler konusunda da çeşitli temaslar gerçekleştirdik" diye konuştu.