BŞEÜ, Lise Öğrencilerine Tanıtıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) akademik birimleri, lise öğrencilerine tanıtıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) akademik birimleri, lise öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Lise-Akademi Buluşmaları' kapsamında tanıtıldı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü ile Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen proje, lise öğrencilerine üniversite yaşamını yakından tanıma ve kariyer planlamalarını daha bilinçli şekilde yapma imkanı sundu. Etkinlikler kapsamında il genelindeki 8 farklı liseden yaklaşık 300 öğrenci üniversite kampüsünde misafir edildi. Toplam 11 ayrı buluşma programında 10 akademik birim ziyaret edilirken, 30'dan fazla bölüm öğrencilere detaylı şekilde tanıtıldı. Öğrenciler program çerçevesinde Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi başta olmak üzere laboratuvarlar, atölyeler ve araştırma merkezlerini gezerek üniversitenin bilimsel ve fiziki altyapısı hakkında yerinde bilgi aldı. Hem merkez kampüs hem de ilçe kampüslerinde yürütülen tanıtım faaliyetleri öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Üniversitemizin akademik birimlerinin lise öğrencilerine tanıtılması, gençlerimizin doğru kariyer planlaması yapabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Gençlerimizin üniversitemizi yerinde görerek tanıması, hem motivasyonlarını artırmakta hem de gelecek hedeflerini şekillendirmelerine katkı sağlamaktadır. Bu tür iş birliklerini artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK