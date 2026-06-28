BŞEÜ, Lise Öğrencilerine Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BŞEÜ, Lise Öğrencilerine Tanıtıldı

BŞEÜ, Lise Öğrencilerine Tanıtıldı
28.06.2026 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, lise öğrencilerine düzenlenen buluşmalarda tanıtıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) akademik birimleri, lise öğrencilerine tanıtıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) akademik birimleri, lise öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Lise-Akademi Buluşmaları' kapsamında tanıtıldı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü ile Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen proje, lise öğrencilerine üniversite yaşamını yakından tanıma ve kariyer planlamalarını daha bilinçli şekilde yapma imkanı sundu. Etkinlikler kapsamında il genelindeki 8 farklı liseden yaklaşık 300 öğrenci üniversite kampüsünde misafir edildi. Toplam 11 ayrı buluşma programında 10 akademik birim ziyaret edilirken, 30'dan fazla bölüm öğrencilere detaylı şekilde tanıtıldı. Öğrenciler program çerçevesinde Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi başta olmak üzere laboratuvarlar, atölyeler ve araştırma merkezlerini gezerek üniversitenin bilimsel ve fiziki altyapısı hakkında yerinde bilgi aldı. Hem merkez kampüs hem de ilçe kampüslerinde yürütülen tanıtım faaliyetleri öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Üniversitemizin akademik birimlerinin lise öğrencilerine tanıtılması, gençlerimizin doğru kariyer planlaması yapabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Gençlerimizin üniversitemizi yerinde görerek tanıması, hem motivasyonlarını artırmakta hem de gelecek hedeflerini şekillendirmelerine katkı sağlamaktadır. Bu tür iş birliklerini artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim BŞEÜ, Lise Öğrencilerine Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Kimse onlara şans vermiyordu 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası’nda tarih yazdı Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı
Muslera’dan yine çok büyük bir hata Koca ülkenin hayalleriyle oynadı Muslera'dan yine çok büyük bir hata! Koca ülkenin hayalleriyle oynadı
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
Kadir İnanır’ın cenaze programı değişti Kadir İnanır'ın cenaze programı değişti

12:49
Kadir İnanır’ın cenazesinde çarpıcı kare Kılıçdaroğlu’nun çelengi kapıda kaldı
Kadir İnanır'ın cenazesinde çarpıcı kare! Kılıçdaroğlu'nun çelengi kapıda kaldı
12:38
Yeğeni ilk kez açıkladı İşte Kadir İnanır’ın vasiyeti
Yeğeni ilk kez açıkladı! İşte Kadir İnanır'ın vasiyeti
12:18
Kadir İnanır’a veda Tören alanı şimdiden doldu
Kadir İnanır'a veda! Tören alanı şimdiden doldu
11:45
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor Vatandaş artık ne yediğini bilecek
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek
11:16
CHP’li vekilden “Yeni partinin ismi ne olacak“ sorusuna yanıt: ’Yürüyüş’ olmayacak
CHP'li vekilden "Yeni partinin ismi ne olacak?" sorusuna yanıt: 'Yürüyüş' olmayacak
10:31
Dünya Kupası’na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 13:12:01. #7.12#
SON DAKİKA: BŞEÜ, Lise Öğrencilerine Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.