BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı, BKÜB toplantısında iş birliği vurgusu yaptı - Son Dakika
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BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı, BKÜB toplantısında iş birliği vurgusu yaptı

BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı, BKÜB toplantısında iş birliği vurgusu yaptı
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğindeki Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısına katıldı. Toplantıda üniversiteler arası akademik iş birliği, ortak projeler ve bölgesel kalkınma çalışmaları ele alındı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği (BKÜB) toplantısına katıldı.

Toplantıda, üye üniversiteler arasındaki akademik ve kurumsal iş birliğinin geliştirilmesi, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmalar ele alındı. Yükseköğretim alanındaki güncel gelişmelerin de değerlendirildiği toplantıda; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, öğrenci ve akademik personel hareketliliği ile ortak proje ve etkinlikler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Üniversitelerin sahip olduğu bilgi ve deneyimlerin karşılıklı paylaşılması ve yeni iş birliği alanlarının oluşturulmasına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantının ardından Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversiteler arasındaki iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, "Üniversitelerimizin bilgi ve deneyimlerini ortak çalışmalarla buluşturmak, hem yükseköğretimin niteliğine hem de bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacaktır. Bu birlikteliklerin yeni projelere zemin oluşturmasını önemsiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Kocaeli Üniversitesi, Batı Karadeniz, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı, BKÜB toplantısında iş birliği vurgusu yaptı - Son Dakika

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