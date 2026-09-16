BTÜ'de 80 ortaokul ve lise öğrencisi robot köpekleri kodladı - Son Dakika
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BTÜ'de 80 ortaokul ve lise öğrencisi robot köpekleri kodladı

BTÜ\'de 80 ortaokul ve lise öğrencisi robot köpekleri kodladı
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Bursa Teknik Üniversitesinde düzenlenen "Robot Köpeklerle Geleceğe Adım: Yürüyen Teknolojiler" projesi kapsamında 80 ortaokul ve lise öğrencisi robotik teknolojilerle buluştu. Öğrenciler, dört kişilik takımlar halinde hazırladıkları algoritmaları Unitree Go2 Pro-EDU model bacaklı robot üzerinde gerçek zamanlı uyguladı.

Ortaokul ve lise öğrencileri, Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) robot köpeklerden insansı robotlara kadar farklı teknolojileri yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı buldu. "Robot Köpeklerle Geleceğe Adım: Yürüyen Teknolojiler" projesi kapsamında toplam 80 öğrenci dört farklı grup halinde BTÜ'de robotik teknolojilerle buluştu.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Mekatronik Mühendisliği Bölümü iş birliğinde hazırlanan "Robot Köpeklerle Geleceğe Adım: Yürüyen Teknolojiler" projesinin ilk etkinlik dönemi gerçekleştirildi. BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi robotik laboratuvarlarında düzenlenen programda, Bursa'da öğrenim gören ortaokul 7 ve 8. sınıf ile lise 9 ve 10. sınıf öğrencileri, geleceğin teknolojilerini üniversite ortamında deneyimledi. Proje kapsamında öğrenciler; otonom teknolojiler, yapay zeka, robotik sistemler ve bacaklı robot teknolojileri hakkında hem teorik hem de uygulamalı eğitim aldı. Öğrencileri, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar da ziyaret ederek kendilerine başarılar diledi.

Robot Köpekleri Kodlayarak Görevleri Tamamladılar

Etkinlikler kapsamında öğrencilere robotik teknolojilerin temel çalışma prensipleri, sensör sistemleri ve bacaklı robotların programlanmasına ilişkin eğitimler verildi. Öğrenciler, geliştirdikleri algoritmaları öncelikle simülasyon ortamında test etti. Ardından BTÜ bünyesinde bulunan "Unitree Go2 Pro-EDU model bacaklı robot" üzerinde hazırladıkları kodları gerçek zamanlı olarak uygulama fırsatı yakaladı. Öğrenciler, dört kişilik takımlar halinde oluşturulan gruplarda kendilerine verilen görev ve senaryolar için çözümler geliştirdi. Kodlama çalışmaları sonucunda hazırlanan algoritmalar, gerçek ortamda oluşturulan pist üzerinde robot köpekler aracılığıyla test edildi. Böylece öğrenciler, teorik bilgilerini doğrudan uygulamaya dönüştürme deneyimi yaşadı.

Farklı robotları öğrendiler

Program kapsamında bacaklı robotların yanı sıra öğrenciler, BTÜ'nün robotik altyapısında bulunan farklı teknolojileri de yakından inceleme fırsatı buldu. NAO insansı robot, mobil robotlar ve endüstriyel robot kollarının çalışma prensipleri öğrencilere uygulamalı olarak tanıtıldı. Ayrıca TEKNOFEST takımlarının yürüttüğü çalışmalar ve geliştirdikleri teknolojiler hakkında da bilgi verildi. Üniversite laboratuvarlarında gerçekleştirilen etkinliklerle öğrenciler, robotik teknolojilerin yalnızca teorik yönünü değil, gerçek yaşamda kullanılan uygulamalarını da deneyimledi.

Geleceğin mesleklerine erken adım

Proje ile öğrencilerin henüz meslek seçimlerini yapmadan önce yapay zeka, otonom sistemler ve robotik teknolojilerle tanışmaları hedefleniyor. Arama-kurtarma, güvenlik ve tehlikeli alanların tespiti gibi kritik görevlerde kullanılan bacaklı robotları yakından deneyimleyen öğrenciler, geleceğin teknolojilerine ilişkin farkındalık kazandı. Etkinlik süresince öğrencilerin algoritma geliştirme, kodlama ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra takım çalışması ve yenilikçi düşünme yetkinliklerinin artırılması amaçlandı. "Robot Köpeklerle Geleceğe Adım: Yürüyen Teknolojiler" projesi kapsamında toplam 80 öğrenci dört farklı grup halinde BTÜ'de robotik teknolojilerle buluştu.

"Robot Köpeklerle Geleceğe Adım: Yürüyen Teknolojiler" başlıklı projenin yürütücülüğünü Dr. Öğretim Üyesi Ekrem Düven üstlenirken, Prof. Dr. Gökhan Gelen, Doç. Dr. Murat Peker, Dr. Öğretim Üyesi Selma Yılmazyıldız Kayaarma ve Araştırma Görevlisi Dursun Alp Kızılöz eğitici kadroda yer alıyor.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Eğitim, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Eğitim BTÜ'de 80 ortaokul ve lise öğrencisi robot köpekleri kodladı - Son Dakika

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