BTÜ, Mühendislik Öğrencilerine Proje Eğitimi Başlatıyor - Son Dakika
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BTÜ, Mühendislik Öğrencilerine Proje Eğitimi Başlatıyor

BTÜ, Mühendislik Öğrencilerine Proje Eğitimi Başlatıyor
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BTÜ, mühendislik öğrencilerine yönelik bilimsel araştırma ve proje yazma eğitimi düzenliyor.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), düzenleyeceği eğitim programıyla mühendislik öğrencilerini bilimsel araştırma ve proje yazma süreçlerine hazırlayacak. Teorik ve uygulamalı eğitimlerle öğrencilerin ulusal ve uluslararası proje geliştirme yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor.

"Araştırma ve geliştirme odaklı üniversite" vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), öğrencilerinin bilimsel araştırma ve proje geliştirme yetkinliklerini artıracak önemli bir eğitim programını daha hayata geçiriyor. BTÜ Proje Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Oya Güler'in yürütücülüğünü üstlendiği "Mühendislik Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi" başlıklı çalışma, Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.Mühendislik Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenecek eğitim programıyla, öğrencilerin araştırma kültürü kazanması, bilimsel proje hazırlama ve proje yazımı konularında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Projeye dair teorik ve uygulamalı eğitimler

Eğitim sürecinde katılımcılar; proje fikri geliştirme, bilimsel araştırma yöntemleri, etik ilkeler ve ulusal destek programlarına başvuru süreçleri gibi konularda hem teorik hem de uygulamalı eğitim alma fırsatı bulacak. Etkinliğin koordinasyon sorumluluğunu Öğretim Görevlisi Yasemin Sarıcaoğlu üstlenirken, program sonunda öğrencilerin bilimsel araştırma süreçlerine daha etkin katılım sağlamaları, ulusal ve uluslararası proje çağrılarına nitelikli başvurular hazırlayabilecek donanıma ulaşmaları hedefleniyor.

Rektör Çağlar: Araştırma kültürünü öğrencilik yıllarında kazandırıyoruz

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, araştırma odaklı bir üniversite olarak öğrencileri yalnızca mesleki bilgiyle değil, bilimsel üretim becerileriyle de donatmayı önemsediklerini belirtti. Eğitim programının öğrencilerin proje geliştirme kültürünü güçlendireceğini ifade eden Rektör Çağlar, "Bilimsel araştırma ve proje üretme yetkinliği, geleceğin mühendisleri için en önemli kazanımlardan biridir. Öğrencilerimizin henüz lisans eğitimleri sırasında bu kültürü edinmelerini önemsiyoruz. Gerçekleştirilecek bu eğitim sayesinde gençlerimiz, ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde daha aktif rol alabilecek bilgi ve deneyime sahip olacak. Üniversite olarak proje üreten, araştıran ve çözüm geliştiren bireyler yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

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