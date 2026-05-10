BTÜ, Polonya-Türkiye Rektörler Forumunda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BTÜ, Polonya-Türkiye Rektörler Forumunda

BTÜ, Polonya-Türkiye Rektörler Forumunda
10.05.2026 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Teknik Üniversitesi, Polonya ile iş birliği protokolleri imzalayarak akademik iş birlikleri geliştirdi.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) II. Polonya-Türkiye Rektörler Forumu'na katıldı. Forum süresince Polonya üniversiteleriyle ortak araştırma projeleri, öğrenci ve akademisyen hareketliliği ile mühendislik ve teknoloji alanlarında iş birliği fırsatları değerlendirilirken, imzalanan protokollerle yeni ortaklıkların temeli atıldı.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Uyanık, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığındaki Türkiye Akademik Heyeti ile birlikte II. Polonya - Türkiye Rektörler Forumu'na katıldı. Gdansk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen forumda, Türk ve Polonyalı yükseköğretim temsilcileri arasında akademik iş birlikleri, Ar-Ge kapasitesi ve bilimsel hareketlilik konuları ele alındı. Forum kapsamında gerçekleştirilen "Polonya ve Türkiye'deki Teknik Üniversitelerde Dual-Use (çift kullanımlı) Teknolojilerin Geliştirilmesi" başlıklı panelde konuşan Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, BTÜ'nün çift kullanım teknolojilerindeki rolünü; nitelikli insan kaynağı yetiştirme, savunma ve havacılık sanayii ile ortak Ar-Ge çalışmaları yürütme ve bölgesel inovasyon ekosistemi oluşturma başlıkları altında anlattı.

Rektör Çağlar, savunma sanayii ile yürütülen iş birlikleri, Teknoloji Transfer Ofisi, Bursateknopark ve girişimcilik ekosisteminin üniversitenin araştırma kapasitesini güçlendirdiğini ifade etti. 2027 yılında hayata geçirmeyi planladıkları uzay ve havacılık temalı teknopark ile Bursa'da sürdürülebilir bir havacılık ve savunma ekosistemi oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Forum kapsamında Polonya üniversiteleriyle ikili temaslarda da bulunan BTÜ heyeti, Gdansk Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Krzysztof Wilde ve Bialystok Üniversitesi Rektörü Prof. Mariusz Popawski ile iş birliği protokolleri imzaladı. İmzalanan anlaşmalar kapsamında mühendislik, sürdürülebilir teknolojiler, dijital dönüşüm ve uluslararası araştırma alanlarında ortak projeler, öğrenci-akademisyen hareketliliği ve bilimsel iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar öncülüğünde yürütülen uluslararasılaşma vizyonunun Türk yükseköğretiminin küresel akademik görünürlüğüne önemli katkı sunduğunu belirterek, forumun Türkiye ile Polonya arasında güçlü akademik ortaklıkların kurulmasına ve bilimsel hareketliliğin artmasına önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Havacılık, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim BTÜ, Polonya-Türkiye Rektörler Forumunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

16:27
Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak
Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak
15:52
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye’de
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de
15:43
Batman Petrolspor’da şampiyonluk coşkusu
Batman Petrolspor'da şampiyonluk coşkusu
15:32
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
15:15
Tamer Karadağlı’ya şok Aspendos Antik Tiyatrosu’nda yuhalandı
Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı
15:13
Üvey Baba’nın Gaddar Halil’i Şemsi İnkaya’nın son hali şaşırttı
Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 16:35:17. #7.12#
SON DAKİKA: BTÜ, Polonya-Türkiye Rektörler Forumunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.