Bülent Daşkan'dan Çocuklara Oyuncak Bağışı - Son Dakika
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Bülent Daşkan'dan Çocuklara Oyuncak Bağışı

Bülent Daşkan\'dan Çocuklara Oyuncak Bağışı
11.06.2026 16:33
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Turgutlu'da iş insanı Bülent Daşkan, ilkokul çocuklarına oyuncak bağışında bulundu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iş insanı ve Turgutluspor eski başkanı Bülent Daşkan, ilkokul çocuklarına dağıtılmak üzere Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne oyuncak bağışında bulundu.

Gerçekleştirilen bağış programında konuşan Bülent Daşkan, çocukların mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, "En büyük yatırım, çocuklarımızın yüzündeki tebessüme ve hayallerine yapılan yatırımdır. Amacımız çocuklarımızın eğitim hayatlarına neşe katmak ve motivasyonlarını artırmaktır." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Dinçer ise Bülent Daşkan'ın gerçekleştirdiği anlamlı bağıştan dolayı teşekkür ederek, eğitime ve çocuklara yönelik bu tür desteklerin büyük değer taşıdığını belirtti.

Okulların yaz tatiline girmesine sayılı günler kala yapılan oyuncak bağışının, ilkokul öğrencilerinin yüzünü güldürmesi ve onların motivasyonuna katkı sağlaması bekleniyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bülent Daşkan'dan Çocuklara Oyuncak Bağışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Melike Eraslan Melike Eraslan:
    çok güzel harekete bak oyuncak veriyor da kaç erkek çocuğun oyuncağı vardır gerçi kadın çocuklarına da dağıtıyo mu ona emin değilim ama neyse 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Reklam Mehmet Reklam:
    güzel şey tabi ama bir esnaf olarak söylüyorum masraflar da artıyo her gün yine de takdir ettim böyle girişimleri kimse yapmıyo artık 0 0 Yanıtla
  • Veli Enes Baytar Veli Enes Baytar:
    işte böyle işler yapılırken de eğitim eksikliği yüzünden çocuklar yeterince değer görmüyo maalesef 0 0 Yanıtla
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