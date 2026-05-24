Burgulu İlkokulu\'nda Okuma Bayramı Coşkusu

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Burgulu İlkokulu'nda düzenlenen "Yıldızlar Artık Okuyor Yazıyor" temalı Okuma Bayramı programı, öğrencilerin ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Minik öğrencilerin okuma ve yazma sürecindeki emeklerinin taçlandırıldığı programda, öğrenciler çeşitli etkinlikler ve gösterilerle yeteneklerini sergiledi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu dikkat çekti.

Programa katılarak öğrencilere destek veren Diyadin İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nurullah İnanç da öğrencilerin sevincine ortak oldu. Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, programa katılımlarıyla kendilerini onurlandıran misafirlere teşekkür edildi.

Burgulu İlkokulu tarafından yapılan açıklamada, "Minik yıldızlarımızın emekle çıktıkları bu yolda başarılarının daim olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öğrencilerin belge ve hediyelerini aldığı program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi - AĞRI