Burhaniye'de Bilim Fuarı yoğun ilgi gördü - Son Dakika
Burhaniye'de Bilim Fuarı yoğun ilgi gördü

Burhaniye\'de Bilim Fuarı yoğun ilgi gördü
02.05.2026 11:15  Güncelleme: 11:17
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı projelerin yer aldığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı projelerin yer aldığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Fuarda öğrencilerin yıl boyu hazırladığı eserler ilgi gördü.

Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonunda düzenlenen etkinliğe, Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Osman Taş, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna ve Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de katılım sağladı. Öğrencilerin yıl boyunca büyük emek vererek hazırladığı projelerin sergilendiği fuarda, bilimsel düşünceyi teşvik eden çalışmalar ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi. Farklı alanlarda hazırlanan projeler, öğrencilerin araştırma, üretme ve problem çözme becerilerini ortaya koyarken katılımcılardan da tam not aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Son Dakika Eğitim Burhaniye'de Bilim Fuarı yoğun ilgi gördü - Son Dakika

SON DAKİKA: Burhaniye'de Bilim Fuarı yoğun ilgi gördü - Son Dakika
