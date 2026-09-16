Burhaniye\'de İlköğretim Haftası coşkusu, öğrencilere ödülleri verildi

Burhaniye ilçesinde, İlköğretim Haftası törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanında anıta çelenk konmasıyla başlayan törenler Sekiz Eylül İlkokulunda devam ederken, törenlere Kaymakam Cumalı Atilla ile Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de katıldı.

Burhaniye de İlköğretim Haftası Cumhuriyet Meydanında anıta çelen konması ile başladı. Saygı durusu ve İstiklal Marşının ardından, törenlere Sekiz Eylül İlkokulunda devam edildi. Sekiz Eylül İlkokulunda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, günün anlam ve önemini anlatan konuşmasını yaptı. Öğrenciler şiirler okurken, müzik öğretmenlerinin mini konseri törenlere renk kattı. Halk oyunları gösterisinin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'İlköğretim Haftası' kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödüllerini Kaymakam Cumali Atilla, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve İlçe milli Eğitim Müdürü Bora Zihni verdi. İlk Öğretim Haftası kutlama törenlerine, Kaymakam Cumali Atilla, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Şube Müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.