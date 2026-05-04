Burhaniye\'de üniversiteliler Kazdağları ile Madra Dağında uygulama yaptı

04.05.2026 14:39  Güncelleme: 14:40
Burhaniye ilçesinde, Meslek Yüksekokulu öğrencileri Kırsal Turizm dersi kapsamında Kazdağları ile Madra Dağında uygulama yaptı. Uygulama eğitiminde öğrencilere rehberlik yapan Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı İlhan Deveci, "Balıkesir Üniversitesi Burhaniye MYO Turizm Programı Öğrencilerimle Kırsal Turizm dersi uygulama eğitimi kapsamında teknik gezi düzenledim. Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü olarak düzenlediğimiz uygulama programına konuya ilgi duyan öğrencilerim katıldılar. Teknik gezimizde BAÇEM, Ambrosialife ve Mass Kazdağları Glamping tesisleri yerinde görüldü. Türkiye'de çok önemli yere sahip olan bu tesisler hakkında yetkililerce bilgilendirilen öğrencilerimiz Alternatif Turizm kavramı çerçevesinde kırsalda yapılabilecek Turizm türleri örneklerini ve faaliyetleri yerinde görme ve öğrenme fırsatı buldular. Gezinin düzenlenmesinde araç katkısı sunan Burhaniye Belediyesine ve ilgili tesislerimizin değerli yetkili ve sahiplerine çok teşekkür ederim" sözlerine yer verdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

