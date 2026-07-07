Başkan Vekili Şahin Biba'dan genç mimarlara tavsiyeler - Son Dakika
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Başkan Vekili Şahin Biba'dan genç mimarlara tavsiyeler

Başkan Vekili Şahin Biba\'dan genç mimarlara tavsiyeler
07.07.2026 16:57  Güncelleme: 16:59
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, mezunu olduğu Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin 2025-2026 dönemi mezuniyet törenine katıldı. Genç mimarlara diplomalarını takdim eden Biba, insan odaklı ve kent kimliğini gözeten bir anlayışla hareket etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, kendisinin de mezunu olduğu Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nün 2025-2026 Dönemi Mezuniyet Töreni'ne katılarak genç mimarların diploma sevincine ortak oldu.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri diplomalarını alarak mezuniyet heyecanı yaşadı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, öğrencilere diplomalarını takdim etti. Konuşmasının başında 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerini rahmetle anan, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Başkan Vekili Şahin Biba, genç mimarlara meslek yaşamlarında insan odaklı ve kent kimliğini gözeten bir anlayışla hareket etmeleri tavsiyesinde bulundu.

"Çizdiğiniz her proje, yeni bir hikayenin başlangıcıdır"

Bir mimar olarak kendisinin de BUÜ'den mezun olduğunu hatırlatan Başkan Vekili Biba, "Bugün büyük emekler ve hayallerle çıktığınız meslek yolculuğunda bir dönüm noktasındasınız. Şahsım adına bu güzel törenin ayrı bir anlamı var. Çünkü ben de burada, mimarlık fakültesi sıralarında oturmuş, aynı koridorlarda yürümüş, aynı heyecanı yaşamış bir öğrenciydim. Bugün gözlerinizde gördüğüm heyecan, yıllar önce bizim yaşadığımız duyguların aynısını yansıtmaktadır. Mimar, taşa, toprağa ve mekana anlam yükleyen kişidir. Çizdiğiniz her proje aslında insanların hayatına dokunan yeni bir hikayenin başlangıcıdır. Bugün diplomanızı alırken hem mesleğe hem de büyük bir sorumluluğa adım atıyorsunuz. Çünkü şehirlerimizi daha yaşanabilir, daha estetik, daha kimlikli hale getirecek olan sizlersiniz. Hayatınız boyunca öğrendikleriniz kadar öğrenmeye devam etme azminiz de sizleri güçlü kılacaktır. Bazen yeni başlangıçlar yapacak bazen zor kararlar verecek bazen de hayal ettiğiniz projeleri gerçeğe dönüştürmek için büyük fedakarlıklarda bulunacaksınız. Ancak hangi görevde olursanız olun mesleğinizi vicdanla ve ahlakla yapmanız en büyük başarı olacaktır" dedi.

"Sizlerin başarısı, bursa'nın başarısı olacaktır"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, "Çizdiğiniz her projede o yapının içinde yaşayacak insanları, çocukların sesini, büyüklerimizin huzurunu ve komşuluk ilişkilerini de düşünün. Teknoloji değişebilir, malzemeler yenilebilir ama insan odaklı düşünmek ve yaşadığınız şehrin kimliğine sahip çıkmak mesleğiniz boyunca size yol gösterecek önemli bir pusula olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri yetiştiren kıymetli hocalarımıza, her zaman yanınızda olan ailelerinize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin başarıları aynı zamanda Bursa'nın ve ülkemizin başarısı olacaktır. Yolunuz açık, ufkunuz geniş olsun. Her birinizi ayrı ayrı gönülden tebrik ediyorum. Mezuniyetiniz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Uludağ Üniversitesi, Eğitim, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Başkan Vekili Şahin Biba'dan genç mimarlara tavsiyeler - Son Dakika

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