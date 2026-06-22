Bursa'da öğrencilere su tasarrufu dersi - Son Dakika
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Bursa'da öğrencilere su tasarrufu dersi

Bursa\'da öğrencilere su tasarrufu dersi
22.06.2026 17:18  Güncelleme: 17:20
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik 'Su Tasarrufu Bilinci ve Kültürü' eğitimi düzenledi. 17 ilçede 81 okulda 22 bine yakın öğrenciye suyun önemi anlatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ufak yaşta su bilinci oluşturmak, suyun sınırlı bir kaynak olduğunu anlatmak ve sürdürülebilir alışkanlıklar kazandırmak amacıyla anaokulu ve ilkokul öğrencilerinde yönelik 'Su Tasarrufu Bilinci ve Kültürü' eğitimi düzenledi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca düzenlenen programlarda, 17 ilçedeki 81 okulda binlerce öğrenciye su tasarrufu eğitimi verildi. 'Su Tasarrufu Bilinci ve Kültürü' başlıklı seminerlerde, suyun tüm canlılar ve dünya için ne kadar değerli olduğuna dikkat çekildi. Hazırladıkları resimleri de sergileyen öğrenciler, koro halinde su bilinci konulu şarkılar söyleyerek günün anlam ve önemine vurgu yaptı.

Gerçekleştirilen eğitimlerle yaklaşık 22 bine yakın öğrenciye ulaşılırken, BUSKİ Genel Müdürlüğü hazırladığı video ve kitapçıklarla öğrencilere su tasarrufunun önemini anlatmaya devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Eğitim, Bursa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bursa'da öğrencilere su tasarrufu dersi - Son Dakika

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