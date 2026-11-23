Bursa'nın Mudanya ilçesinde hayırsever Eren Sözal'ın katkılarıyla yaptırılan ve 2026-2027 eğitim öğretim yılında faaliyete başlayan 11 sınıflı Eren Sözal Ortaokulu'nun resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Mudanya ilçesinde kazandırılan Eren Sözal Ortaokulu'nun açılış töreni gerçekleştirildi. Zemin kat dahil üç katlı olarak inşa edilen modern eğitim binasında 11 sınıf ve 1 kütüphane yer alıyor. Halihazırda 70 öğrencinin eğitim gördüğü okulda; 2 yönetici, 9 öğretmen ve 2 hizmetli personel olmak üzere toplam 13 eğitim çalışanı görev yapıyor. Sahip olduğu fiziki imkanlar ve eğitim kadrosuyla öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen okul, bölgenin eğitim altyapısına da önemli katkı sunacak.

Program, dualar eşliğinde gerçekleştirilen kurdele kesimi, sınıf ve öğretmenler odası ziyaretleri, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ve hayırsever Eren Sözal'ın ev sahipliğinde öğrencilerle yenilen yemeğin ardından sona erdi. Törene, Bursa Valisi Sayın Erol Ayyıldız, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, İl Jandarma Komutanı Mustafa Bakçepınar, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, hayırsever Eren Sözal, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.