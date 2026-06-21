Bursa Uludağ Üniversitesi'ne 'Spor Dostu Kampüs' Sertifikası - Son Dakika
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Bursa Uludağ Üniversitesi'ne 'Spor Dostu Kampüs' Sertifikası

Bursa Uludağ Üniversitesi\'ne \'Spor Dostu Kampüs\' Sertifikası
21.06.2026 12:08
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BUÜ, YÖK tarafından verilen 'Spor Dostu Kampüs' sertifikasını alarak sağlıklı yaşam modelini destekledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından öğrencilerin ve üniversite çalışanlarının spor kültürünü benimsemesi, sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmesi amacıyla başlatılan "Spor Dostu Kampüs" projesinde ödüller sahiplerini buldu. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen törende, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) spor altyapısı, sağlıklı hayat imkanları ve kampüs içi etkinlikleriyle "Spor Dostu Kampüs" sertifikası almaya hak kazanan üniversiteler arasında yer aldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, yükseköğretimin yalnızca akademik başarıyla sınırlı bir alan olmadığı vurgulandı. Dijitalleşmeyle birlikte gençler arasında hareketsiz yaşam biçiminin ve ekran bağımlılığının arttığına dikkat çeken YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerin zihinsel, fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimi destekleyen bütüncül yaşam alanları olması gerektiğini ifade etti.

Programın sadece spor tesislerinin sayısını artırmayı amaçlamadığını belirten Özvar, "Spor Dostu Kampüs Programı, üniversitelerimizin spor kültürünü kurumsal yapılarının merkezine yerleştirmelerini, öğrencilerin ve çalışanların spor faaliyetlerine erişimini kolaylaştırmalarını, sağlıklı beslenme ve aktif yaşam kültürünü desteklemelerini teşvik eden kapsamlı bir modeldir. Bu unvan, yalnızca bir ödül değil aynı zamanda sürekli gelişimi esas alan bir kalite güvence mekanizmasıdır" şeklinde konuştu.

Sertifika töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BUÜ'nün kurumsal vizyonunda akademik başarının yanı sıra sportif iklimin de ayrılmaz bir parça olduğunu vurguladı. BUÜ'yü "öğrenci odaklı" bir yükseköğretim kurumu olarak konumlandırma gayreti içinde olduklarını ifade eden Rektör Yılmaz, Görükle Kampüsü'nü tüm üniversite mensuplarının sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdüğü dinamik bir ekosistem olarak gördüklerini belirtti. Spora ve spor altyapısına yapılan yatırımların Yükseköğretim Kurulu tarafından "Spor Dostu Kampüs" sertifikası ile taçlandırılmasının büyük bir gurur vesilesi olduğunu kaydeden Yılmaz, üniversitenin kurumsal kalitesini her alanda yukarı taşımaya kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizdi. Rektör Yılmaz ayrıca, bu kıymetli unvanın üniversiteye kazandırılmasında emeği geçen tüm akademik ve idari mesai arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

Üniversitelerin 45 ayrı kriter üzerinden titizlikle değerlendirildiği programda; spor altyapısının yeterliliği, öğrenci spor kulüplerinin aktifliği, bağımlılıkla mücadele çalışmaları, ruh sağlığını destekleyici faaliyetler, engelli bireylerin spor alanlarına erişimi ve geleneksel sporların yaşatılması gibi çok sayıda önemli başlık dikkate alındı. Projenin ikinci yılında yapılan değerlendirmeler neticesinde, BUÜ ile birlikte 30 üniversitenin 31 kampüsü daha bu unvanı almaya hak kazandı ve Türkiye genelinde "Spor Dostu Kampüs" unvanına sahip kampüs sayısı 79'a yükseldi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Bursa Uludağ Üniversitesi'ne 'Spor Dostu Kampüs' Sertifikası - Son Dakika

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