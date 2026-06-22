Bursa Zeka Oyunları Şampiyonu Belli Oldu

Bursa'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Zeka Oyunları Süper Ligi, rekor katılımla tamamlandı. 10 farklı ilçeden 124 okulun katılımıyla 6 ay boyunca süren ligin şampiyonu, Mümin Gençoğlu 1 İlkokulu öğrencileri oldu.

Türkiye'de ve dünyada lig formatında yapılan ilk zeka oyunu organizasyonu olma özelliğini taşıyan yarışma, 10 farklı ilçeden 124 okulun katılımıyla 6 ay boyunca sürdü. Yarışmada 200'den fazla gönüllü öğretmen binlerce öğrenciye rehberlik etti. 4 binden fazla öğrenci doğrudan yarışmalara katılırken, 15 bini aşkın öğrenci dolaylı olarak sürece dahil oldu. Final organizasyonu, 3 gün boyunca BEBKA OSB toplantı salonunda gerçekleşti. Büyük çekişmelere sahne olan finalde başarılı olan okul ve öğrenciler ödüllendirildi. İlkokul kategorisinde şampiyon Mümin Gençoğlu 1 İlkokulu oldu.

Zeka Oyunları Süper Ligi, sadece bir yarışma olmanın ötesine geçerek öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi, takım ruhu kazandırmayı ve stratejik düşünmeyi eğlenceli bir ortamda teşvik etmeyi hedefliyor. - BURSA