Bursa Zeka Oyunları Şampiyonu Belli Oldu - Son Dakika
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Bursa Zeka Oyunları Şampiyonu Belli Oldu

Bursa Zeka Oyunları Şampiyonu Belli Oldu
22.06.2026 11:24
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Dördüncü Zeka Oyunları Süper Ligi'nde Mümin Gençoğlu 1 İlkokulu şampiyon oldu, rekor katılım sağlandı.

Bursa'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Zeka Oyunları Süper Ligi, rekor katılımla tamamlandı. 10 farklı ilçeden 124 okulun katılımıyla 6 ay boyunca süren ligin şampiyonu, Mümin Gençoğlu 1 İlkokulu öğrencileri oldu.

Türkiye'de ve dünyada lig formatında yapılan ilk zeka oyunu organizasyonu olma özelliğini taşıyan yarışma, 10 farklı ilçeden 124 okulun katılımıyla 6 ay boyunca sürdü. Yarışmada 200'den fazla gönüllü öğretmen binlerce öğrenciye rehberlik etti. 4 binden fazla öğrenci doğrudan yarışmalara katılırken, 15 bini aşkın öğrenci dolaylı olarak sürece dahil oldu. Final organizasyonu, 3 gün boyunca BEBKA OSB toplantı salonunda gerçekleşti. Büyük çekişmelere sahne olan finalde başarılı olan okul ve öğrenciler ödüllendirildi. İlkokul kategorisinde şampiyon Mümin Gençoğlu 1 İlkokulu oldu.

Zeka Oyunları Süper Ligi, sadece bir yarışma olmanın ötesine geçerek öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi, takım ruhu kazandırmayı ve stratejik düşünmeyi eğlenceli bir ortamda teşvik etmeyi hedefliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Bursa Zeka Oyunları Şampiyonu Belli Oldu - Son Dakika

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