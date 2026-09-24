BUÜ\'de ders yoklaması karekodla alınacak, sistem 28 Eylül\'den itibaren başlıyor

Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) dijitalleşme hedefleri doğrultusunda, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen Akıllı Yoklama Sistemi, yeni eğitim-öğretim döneminde aktif olarak kullanılmaya başlanacak.

BUÜ'nün yürüttüğü dijitalleşme faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi. 2026-2027 akademik yılında 28 Eylül'den itibaren uygulamaya alınacak olan Akıllı Yoklama sistemi ile ders yoklamalarının alınması, takibi ve raporlanması tek bir dijital ortamda bir araya getirilecek. Sistem aynı zamanda eğitim-öğretim süreçlerinde teknolojinin etkin kullanımına katkı da sağlayacak.

Öğrenciler karekod ile yoklamaya katılacak, akademisyenler anlık takip edecek

Web tabanlı sistem sayesinde öğrenciler, öğretim elemanının derste gösterdiği karekodu telefonlarıyla okutarak kendi kurumsal hesapları üzerinden yoklamaya katılabilecek. Ayrı bir mobil uygulama kurulmasını gerektirmeyen sistem, bilgisayar ve mobil cihazların internet tarayıcıları üzerinden kullanılabilecek. Öğretim elemanları ise katılımı anlık olarak takip edebilecek, geçmiş yoklamalara ulaşabilecek ve ders ile öğrenci bazında devam bilgilerini görüntüleyebilecek. Sistem üzerinden oluşturulan raporlar Excel formatında da alınabilecek.

BUÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada sistemin kurumsal hesap doğrulaması, öğretim elemanı ve yönetici girişlerinde SMS doğrulama desteği, yenilenen karekodlar ve kullanıcı yetkilerine göre erişim kontrolleriyle de destekleneceği vurgulandı.

"Verimliliği merkeze alan bir kampüs ekosistemini büyütüyoruz"

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; üniversitenin dijital dönüşüm çalışmalarının bir parçası olarak bu dönem hayata geçecek Akıllı Yoklama Sistemi ile yoklama süreçlerinde zaman tasarrufu sağlanması, öğretim elemanlarının iş yükünün azaltılması ve devam kayıtlarının daha düzenli, verimli ve izlenebilir biçimde yönetilmesinin amaçlandığını aktardı.

Rektör Yılmaz; "Üniversitemizin altyapısını akıllı ve yenilikçi dokunuşlarla geleceğe hazırlıyoruz. Hayata geçirdiğimiz Akıllı Yoklama Sistemi ile hem idari süreçlerimizi hızlandırıyor hem de eğitim-öğretim ortamını dijital dünyanın imkanlarıyla güçlendiriyoruz. Hedefimiz, her alanda teknolojiyi etkin kullanan, şeffaf ve verimliliği merkeze alan bir kampüs ekosistemini kararlılıkla büyütmektir" şeklinde konuştu.

Öğrenciler ve akademisyenler https://yoklama.uludag.edu.tr linki üzerinden sisteme giriş yapabilecekler.