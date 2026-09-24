BUÜ'de ders yoklaması karekodla alınacak, sistem 28 Eylül'den itibaren başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BUÜ'de ders yoklaması karekodla alınacak, sistem 28 Eylül'den itibaren başlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BUÜ\'de ders yoklaması karekodla alınacak, sistem 28 Eylül\'den itibaren başlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BUÜ'de geliştirilen Akıllı Yoklama Sistemi, 2026-2027 akademik yılında 28 Eylül'den itibaren kullanılmaya başlanacak. Öğrenciler karekodu telefonla okutarak yoklamaya katılacak, akademisyenler katılımı anlık takip edip rapor alabilecek.

Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) dijitalleşme hedefleri doğrultusunda, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen Akıllı Yoklama Sistemi, yeni eğitim-öğretim döneminde aktif olarak kullanılmaya başlanacak.

BUÜ'nün yürüttüğü dijitalleşme faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi. 2026-2027 akademik yılında 28 Eylül'den itibaren uygulamaya alınacak olan Akıllı Yoklama sistemi ile ders yoklamalarının alınması, takibi ve raporlanması tek bir dijital ortamda bir araya getirilecek. Sistem aynı zamanda eğitim-öğretim süreçlerinde teknolojinin etkin kullanımına katkı da sağlayacak.

Öğrenciler karekod ile yoklamaya katılacak, akademisyenler anlık takip edecek

Web tabanlı sistem sayesinde öğrenciler, öğretim elemanının derste gösterdiği karekodu telefonlarıyla okutarak kendi kurumsal hesapları üzerinden yoklamaya katılabilecek. Ayrı bir mobil uygulama kurulmasını gerektirmeyen sistem, bilgisayar ve mobil cihazların internet tarayıcıları üzerinden kullanılabilecek. Öğretim elemanları ise katılımı anlık olarak takip edebilecek, geçmiş yoklamalara ulaşabilecek ve ders ile öğrenci bazında devam bilgilerini görüntüleyebilecek. Sistem üzerinden oluşturulan raporlar Excel formatında da alınabilecek.

BUÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada sistemin kurumsal hesap doğrulaması, öğretim elemanı ve yönetici girişlerinde SMS doğrulama desteği, yenilenen karekodlar ve kullanıcı yetkilerine göre erişim kontrolleriyle de destekleneceği vurgulandı.

"Verimliliği merkeze alan bir kampüs ekosistemini büyütüyoruz"

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; üniversitenin dijital dönüşüm çalışmalarının bir parçası olarak bu dönem hayata geçecek Akıllı Yoklama Sistemi ile yoklama süreçlerinde zaman tasarrufu sağlanması, öğretim elemanlarının iş yükünün azaltılması ve devam kayıtlarının daha düzenli, verimli ve izlenebilir biçimde yönetilmesinin amaçlandığını aktardı.

Rektör Yılmaz; "Üniversitemizin altyapısını akıllı ve yenilikçi dokunuşlarla geleceğe hazırlıyoruz. Hayata geçirdiğimiz Akıllı Yoklama Sistemi ile hem idari süreçlerimizi hızlandırıyor hem de eğitim-öğretim ortamını dijital dünyanın imkanlarıyla güçlendiriyoruz. Hedefimiz, her alanda teknolojiyi etkin kullanan, şeffaf ve verimliliği merkeze alan bir kampüs ekosistemini kararlılıkla büyütmektir" şeklinde konuştu.

Öğrenciler ve akademisyenler https://yoklama.uludag.edu.tr linki üzerinden sisteme giriş yapabilecekler.

Kaynak: İHA
TeknolojiEğitimEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afyonkarahisar’da 20 yıl 13 gün hapsi olan hükümlü kuaförde tıraş olurken yakalandı Afyonkarahisar'da 20 yıl 13 gün hapsi olan hükümlü kuaförde tıraş olurken yakalandı
Otel sandıkları yerin kapısı açıldı Kamboçya’da 20 bin kişilik dolandırıcılık üssü Otel sandıkları yerin kapısı açıldı! Kamboçya'da 20 bin kişilik dolandırıcılık üssü
Bakan Çiftçi, okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerini toplayıp 10 maddelik talimat verdi Bakan Çiftçi, okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerini toplayıp 10 maddelik talimat verdi
AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi’ni aldı AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi'ni aldı
Ankaralı Fatma Kuşçu ustaların yanında öğrendi, şimdi kendi dükkanında motor söküyor Ankaralı Fatma Kuşçu ustaların yanında öğrendi, şimdi kendi dükkanında motor söküyor
Vatandaşlık maaşı geliyor İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları
09:26
Bakan Şimşek’in açıklaması sonrası memur ve emekli maaşında hesaplar değişti
Bakan Şimşek'in açıklaması sonrası memur ve emekli maaşında hesaplar değişti
09:04
Fon soruşturması derinleşiyor Doğa Sigorta’nın sahibi Nihat Kırmızı dahil 3 kişi daha tutuklandı
Fon soruşturması derinleşiyor! Doğa Sigorta'nın sahibi Nihat Kırmızı dahil 3 kişi daha tutuklandı
08:58
Azerbaycan’dan dikkat çeken karar Okullarda başörtüsü yasağı
Azerbaycan'dan dikkat çeken karar! Okullarda başörtüsü yasağı
08:40
Fransa maçı öncesi A Milli Takım’da Orkun Kökçü şoku
Fransa maçı öncesi A Milli Takım'da Orkun Kökçü şoku
08:07
Yapay zeka tarihte ilk kez bir devlete saldırdı Ortalık fena karıştı
Yapay zeka tarihte ilk kez bir devlete saldırdı! Ortalık fena karıştı
07:06
Yıllar sonra gelen Kurtlar Vadisi itirafı: Bir şey izliyorduk, 3 gün sonra gerçek oluyordu
Yıllar sonra gelen Kurtlar Vadisi itirafı: Bir şey izliyorduk, 3 gün sonra gerçek oluyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 09:46:10. #7.13#
SON DAKİKA: BUÜ'de ders yoklaması karekodla alınacak, sistem 28 Eylül'den itibaren başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei