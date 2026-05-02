Büyükşehir'den Çağdaş Gençlik Kampı

02.05.2026 10:55
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Antalya Şubesi iş birliğiyle, "Çağdaş Gençlik Kampı" gerçekleştirildi. Üç gün süren kamp süresince 45 genç atölye, toplumsal farkındalık ve kişisel gelişim alanlarında uzman kişilerden eğitim aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde 45 gencin katılımıyla "Çağdaş Gençlik Kampı" gerçekleştirildi. Gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini desteklemek, Cumhuriyet değerleri, dayanışma ve çağdaş yaşam bilincini güçlendirmek amacıyla düzenlenen kamp gençlerden yoğun ilgi gördü.

Üç gün sürdü

Üç gün süren kamp boyunca katılımcılar; drama, işaret dili, okçuluk, mum yapımı ve seramik boyama gibi çeşitli atölyelerde hem yeni beceriler kazandı hem de birlikte üretmenin keyfini yaşadı. Kamp programında ayrıca gençlerin kendilerini keşfetmelerine, toplumsal farkındalık kazanmalarına ve kişisel gelişimlerine katkı sunacak önemli söyleşiler yer aldı.

İlk gün, BAKÜS Sahne tarafından gerçekleştirilen drama atölyesi ile başlayan programda, Şule Billur'un "Kendini Tanı" söyleşisi ve Okan Cinemre'nin gençlerle buluşma etkinliği düzenlendi. İşaret Dili Atölyesi ile erişilebilirlik ve kapsayıcılık vurgusu yapılırken, akşam kamp ateşi ve mini konser ile gençler keyifli anlar yaşadı. İkinci gün ise Av. Çağlar Çağlayan'ın "Hukuksuz Adalet Mümkün mü?" başlıklı söyleşisi ile gençler hukuk ve adalet kavramları üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Kampta, Prof. Dr. Soner Yıldırım, "Öğrenmenin Doğası" başlıklı konuda eğitim gerçekleştirdi.

Kampın son gününde ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hayat Ekici Gürkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik projeleri ve gençlik fırsatlarını anlattı. Kamp, bilgi yarışması ve değerlendirme oturumu ile tamamlandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
