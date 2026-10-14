Çameli'de aile konferansında modern dünyanın etkileri ele alındı - Son Dakika
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Çameli'de aile konferansında modern dünyanın etkileri ele alındı

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Çameli\'de aile konferansında modern dünyanın etkileri ele alındı
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Çameli'de düzenlenen 'Aile On Yılında' konferansında modern dünyanın aile üzerindeki etkileri ve aile bağlarının güçlendirilmesi ele alındı. Kaymakam Mustafa Çelik ve Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın katıldığı programda Prof. Dr. Gül Aktaş sunum yaptı.

Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik ve Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın katılım sağladığı "Aile On Yılında: Modern Dünyada Aileyi Anlamak ve Güçlendirmek" konulu konferansta, değişen aile yapısı, modern dünyanın aile üzerindeki etkileri ve aile bağlarının güçlendirilmesi ele alındı.

Çameli'de, aile kurumunun önemine dikkat çekmek ve modern dünyada ailenin karşılaştığı değişimleri değerlendirmek amacıyla "Aile On Yılında: Modern Dünyada Aileyi Anlamak ve Güçlendirmek" konulu konferans düzenlendi. Programa Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan da katıldı. Konferansta, Acıpayam Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İlhan Erdağ ve Sosyal Çalışmacı Bahar Baday tarafından gerçekleştirilen sunumların ardından, Üniversite Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gül Aktaş katılımcılara hitap etti.

Prof. Dr. Gül Aktaş, sunumunda modern dünyada aile yapısında yaşanan değişimler, ailenin karşı karşıya kaldığı toplumsal dönüşümler ve aile bağlarının güçlendirilmesinin önemi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Aile kurumunun günümüz şartlarında karşılaştığı gelişmelerin ele alındığı konferansta, katılımcılar konuya ilişkin bilgi ve görüşleri dinleme fırsatı buldu.

Aile yapısının korunması, aile içi bağların güçlendirilmesi ve değişen toplumsal şartlar karşısında aile kurumunun öneminin anlaşılmasına yönelik değerlendirmelerin paylaşıldığı program, katılımcıların bilgilendirilmesine katkı sağladı.

Kaynak: İHA
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