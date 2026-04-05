Başkan Sandıkçı: "Canik Halk Kütüphanesi ve Etüt Merkezimize ilgi yoğun"

05.04.2026 13:36  Güncelleme: 13:58
Samsun'un Canik ilçesindeki Halk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi, sınavlara hazırlanan gençler için önemli bir buluşma noktası haline gelirken, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için de eğitici etkinlikler sunuyor. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kütüphanenin yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Samsun'un Canik ilçesinde hizmet veren Canik Halk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi, sınavlara hazırlanan gençlerin ilk adresi olurken, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin de eğitici ve eğlenceli aktiviteler için buluşma noktası haline geldi. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kütüphane ve etüt merkezinin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Canik Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Canik Halk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi, öğrenciler başta olmak üzere her yaştan vatandaşın uğrak noktası olmayı sürdürüyor. Bireysel ve grup ders çalışma alanlarıyla dikkat çeken kütüphane, sınavlara hazırlanan gençlerin yoğun ilgi gösterdiği bir merkez olurken, düzenlenen eğitim, söyleşi programları ve çeşitli etkinliklerle de ön plana çıkıyor.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik eğitici faaliyetlerin gerçekleştirildiği kütüphanede düzenlenen "Kütüphanede Kuşak Buluşmaları" programı da vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Haftalık olarak düzenlenen program kapsamında farklı alanlardan uzman isimler konuk edilirken, katılımcıların soruları da yanıtlanıyor.

Zengin kitap çeşitliliği ve ders çalışma alanlarıyla her yaştan vatandaşı ağırlamaya devam ettiklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik Halk Kütüphanesi ve Etüt Merkezimizde gençlerimizle ve her yaştan hemşehrilerimizle buluşmaya devam ediyoruz" dedi.

Yıl boyunca çeşitli programlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Sandıkçı, Kütüphaneler Haftası kapsamında da farkındalık oluşturan etkinlikler düzenlediklerini kaydetti. Sandıkçı, "Canik Halk Kütüphanesi ve Etüt Merkezimizde yıl içerisinde binlerce gencimizi ve hemşehrilerimizi ağırlıyor, çocuklarımızı birbirinden özel etkinliklerle buluşturuyoruz. Kütüphaneler Haftası'nda kitap okuma ve kütüphane bilinci temalarında etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Sınavlara hazırlanan gençlerimiz için oluşturduğumuz bireysel ve grup çalışma alanlarının yanı sıra çocuklarımızı uzman eğitmenler eşliğinde eğitici ve eğlenceli aktivitelerle, akıl ve zeka oyunlarıyla bir araya getiriyoruz. Canik'imizde eğitim seferberliğimizi sürdürüyor, geleceğimizin teminatı gençlerimiz ve çocuklarımız için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İbrahim Sandıkçı, Etkinlikler, Samsun, Eğitim, Canik

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
