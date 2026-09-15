Çankırı'da 2026-2027 Kur'an kursları törenle başladı - Son Dakika
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Çankırı'da 2026-2027 Kur'an kursları törenle başladı

Çankırı\'da 2026-2027 Kur\'an kursları törenle başladı
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Çankırı'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı Kur'an kursları, İl Müftülüğü koordinesinde Sultan Selim Kur'an Kursu'nda düzenlenen programla başladı. Törende öğrenciler şiirler okuyup gösteriler sergiledi, protokol üyeleri öğrencilere balon hediye etti.

Çankırı'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı Kur'an kursları, düzenlenen programla başladı.

Çankırı'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı Kur'an kursları, düzenlenen törenle başladı. İl Müftülüğü koordinesinde Sultan Selim Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Duaların edildiği programda, kurslarda eğitim görecek öğrenciler tarafından şiirler okudu, çeşitli gösteriler sergilendi. Programın sonunda protokol üyeleri tarafından öğrencilere balon hediye edildi.

Programda konuşan Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, "İnsanın hayatında önemli anlar, önemli zaman dilimleri vardır. Bizler için de önemli olan zaman dilimlerinden bir tanesi, özellikle çocukluğumuzda, ilkokulda, 15 tatillerde gittiğimiz köy yaşamındaki Kur'an kurslarıdır. Biraz önce Belediye Başkanımızla da konuşurken, kendisinin de çocukluğunda buraya geldiğinden bahsettik. 'Nereden nereye' diyoruz. Şunu gerçekten de ifade etmekte fayda var.i her çocuğun, her Müslümanın Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi aslında farzdır, bunu öğrenmemiz gerekir. Ancak bunun yanında, özellikle onu anlamak, hayatımızın bir parçası haline getirmek, mensubu olduğumuz milletin ve dinin gereklerini yerine getirecek şekilde milli ve manevi değerlere sahip evlatlar yetiştirmek de çok önemlidir. Çocuklarımızın, vatana, millete ve özellikle günümüzde önemi daha da çok ortaya çıkan 'insanlığa' faydalı fertler olarak yetişmesi ve onları bu şekilde yetiştirmek hepimizin görevi, aynı zamanda borcudur" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Çankırı'da 2026-2027 Kur'an kursları törenle başladı - Son Dakika

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