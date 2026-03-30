Çay Saatinde Buluşma: Akademi ve Sanayi Bir Araya Geldi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO) ile Samsun Teknopark iş birliğinde düzenlenen "Çay Saatinde Buluşma" etkinliği, OMÜ-TTO&Samsun Teknopark Fuaye Alanı'nda gerçekleştirildi.

OMÜ Rektör Yardımcısı ve TTO Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Çetin Kurnaz'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, akademi ve sanayi dünyasının temsilcileri samimi bir ortamda bir araya geldi. Katılımcılar, tanışma ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmanın yanı sıra, muhtemel iş birliklerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Çay eşliğinde gerçekleştirilen buluşmada mevcut çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı yapılırken, yeni proje fikirleri ve iş birliği fırsatları da ele alındı. Etkinlikte Üniversite Sanayi İşbirliği Topluluğu (ÜSİT-OMÜ) da yer aldı.

OMÜ-TTO ve Samsun Teknopark yetkilileri, bu tür etkinliklerin üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, benzer buluşmaların önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini ifade etti.

Katılımcıların memnuniyetini dile getirdiği etkinlik, verimli görüşmelerle sona erdi. - SAMSUN