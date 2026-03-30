Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çay Saatinde Buluşma: Akademi ve Sanayi Bir Araya Geldi
30.03.2026 19:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OMÜ-TTO ve Samsun Teknopark iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO) ile Samsun Teknopark iş birliğinde düzenlenen "Çay Saatinde Buluşma" etkinliği, OMÜ-TTO&Samsun Teknopark Fuaye Alanı'nda gerçekleştirildi.

OMÜ Rektör Yardımcısı ve TTO Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Çetin Kurnaz'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, akademi ve sanayi dünyasının temsilcileri samimi bir ortamda bir araya geldi. Katılımcılar, tanışma ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmanın yanı sıra, muhtemel iş birliklerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Çay eşliğinde gerçekleştirilen buluşmada mevcut çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı yapılırken, yeni proje fikirleri ve iş birliği fırsatları da ele alındı. Etkinlikte Üniversite Sanayi İşbirliği Topluluğu (ÜSİT-OMÜ) da yer aldı.

OMÜ-TTO ve Samsun Teknopark yetkilileri, bu tür etkinliklerin üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, benzer buluşmaların önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini ifade etti.

Katılımcıların memnuniyetini dile getirdiği etkinlik, verimli görüşmelerle sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Teknoloji, Eğitim, Samsun, Çay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 20:48:17. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.