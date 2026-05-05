Çayırlı'da 'Oyun Arkadaşım' Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çayırlı'da 'Oyun Arkadaşım' Etkinliği

Çayırlı\'da \'Oyun Arkadaşım\' Etkinliği
05.05.2026 19:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlkokul ve anaokulu öğrencilerine yönelik oyun ve hediye dağıtımı gerçekleştirildi.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde "Oyun Arkadaşım" etkinliği kapsamında ilkokul ve anaokulu öğrencileri ziyaret edildi.

Çayırlı Kaymakamı İsmail Battal, Çayırlı Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Çayırlı Davut Suları Yurdu'nda kalan gençlerle birlikte organize edilen etkinlik çerçevesinde Verimli ve Yazıkaya İlköğretim okullarına ziyarette bulundu.

Gençlik ve Spor Müdürü ile İlçe Milli Eğitim Müdürünün de katıldığı etkinlikte, anaokulu öğrencileri palyaço eşliğinde çeşitli oyunlar oynadı. Etkinlikte öğrencilere oyuncak hediye edildi.

İlkokul öğrencileriyle de çeşitli etkinlikler gerçekleştirilerek öğrencilere kırtasiye setleri dağıtıldı.

Etkinlikle gençler ile çocuklar arasındaki sosyal etkileşimin artırılmasının hedeflendiği bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Çayırlı'da 'Oyun Arkadaşım' Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:57:55. #.0.4#
SON DAKİKA: Çayırlı'da 'Oyun Arkadaşım' Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.