Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde, üreticilerle bir araya gelinerek tarımsal faaliyetlere ilişkin talep ve sorunlar değerlendirildi.

Çayırlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, program kapsamında Cennetpınar, Yazıkaya, Çaykent ve Saygılı köylerini ziyaret etti.

Üreticilerle gerçekleştirilen görüşmelerde çiftçilerin istek ve talepleri dinlenirken, hayvan hastalıkları, şap aşılama kampanyası, tarımsal desteklemeler ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ziyaretlerde, tarımsal üretim sürecinde karşılaşılan ihtiyaçların yerinde tespit edilmesi, üreticilerin bilgilendirilmesi ve kurum ile çiftçiler arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.