Çifte Kutlama: Anne Mezuniyet, Kız Kanseri Yendi - Son Dakika
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Çifte Kutlama: Anne Mezuniyet, Kız Kanseri Yendi

Çifte Kutlama: Anne Mezuniyet, Kız Kanseri Yendi
23.06.2026 13:46
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Selda Özlem, 50 yaşında ALKÜ'den dereceyle mezun oldu, kızı İlayda ise kanseri yendi. Mutluluk dolu anlar!

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) mezuniyet günü Özlem ailesinin çifte kutlamasıyla geçti. 50 yaşındaki ALKÜ öğrencisi Selda Özlem, dereceyle mezun olurken aynı zamanda kanser olan kızının kanseri yendiğinin sonucu öğrendiler.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde 18 Haziran Perşembe günü düzenlenen mezuniyet töreninde, birbirinden güzel anlar yaşanırken Özlem ailesi için unutulmaz bir güne dönüştü. Alanyalı olan Selda Özlem (50), iki yıl önce girdiği YKS sınavında ALKÜ ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünü kazandı. Özlem kayıt yaptırdıktan bir gün sonra Peyzaj Mimarlığından mezun olan kızı İlayda Özlem'in (22) Hodgkin Lenfoma (Lenf Kanseri) olduğunu öğrendiler. Kızı İlayda'ya ileri teşhisli kanser teşhisinin ardından anne Selda Özlem okulu bırakmayı düşündü. Annesinin okulu bırakmamasını isteyen kızı İlayda'nın, "Anne eğer sen düşersen ben de kanseri yenemem; bana söz verdiğin gibi o diplomayı alacaksın" sözleri üzerine Selda Özlem pes etmemeye karar verdi.

Kemoterapi sürecinde ders başarısı

Kızına verdiği sözü en yüksek azimle yapmaya başlayan anne Selda Özlem, kızının kemoterapi tedavisi devam ederken aynı zamanda bu zorlu süreçte derslerine de sıkı sıkı bağlandı. Selda Özlem, zaman zaman devamsızlık yapmak zorunda kalsa da azimle çalışarak okulda öğrenci temsilciliği ve kalite yönetim sistemi gibi aktif görevler de üstlendi. Selda Özlem bu süreci, "Hep pozitif düşünerek birbirimize destek olduk. Okuldayken aklım hep kızımdaydı ama başarmak zorundaydım" diyerek özetledi. İki yıl zorlu sürecin ardından anne Selda Özlem, bölüm ikincisi, okul dördüncüsü olarak diplomasını almaya hak kazandı. Selda Özlem için en büyük ödül, mezuniyet töreninden sadece bir gün önce geldi. Kızının son sağlık kontrollerinde PET sonucunun tertemiz çıktığı müjdesini alan Özlem, ertesi gün mezuniyet töreninde çifte mutluluk yaşadı. Başarısını kanseri yenen kızına ve her zaman yanında olan eşi Orhan Özlem'e ithaf eden Selda Özlem, törende duygusal anlar yaşadı. Özlem ailesinin mücadele ve azimle geçen iki yıllık zorlu süreci mezuniyet töreninde çifte kutlama ile yaşandı.

"Bu başarı zorluklarla mücadele edenlere ilham olsun"

Azmin sonunda en mutlu günlerinden birini yaşadığını söyleyen Selda Özlem, "50 yaşında, ALKÜ ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünden dereceyle mezun olmanın gururunu yaşıyorum. Bu başarı benim için sadece bir mezuniyet hikayesi değil, aynı zamanda ailece verdiğimiz büyük bir mücadelenin de sembolüdür" dedi.

Kızının, 2024 yılında Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden mezun olduğunu ve mezuniyetinin ardından Hodgkin Lenfoma Kanseri teşhisi konulduğunu anlatan Özlem, "Yaşadığımız bu zorlu süreç ailemiz için oldukça yıpratıcı olsa da kızım mücadele gücü ve yaşam enerjisiyle hepimize örnek oldu. Bugün kızım, Peyzaj Mimarı olarak mesleğini başarıyla sürdürmektedir. Tedavi sürecinde bana verdiği en büyük destek ise eğitimimi yarıda bırakmamam konusunda gösterdiği ısrar ve inanç oldu. Kendisine verdiğim sözü tutmamı, azim ve kararlılıkla yoluma devam etmemi istedi. Ben de yaşadığımız tüm zorluklara rağmen hedeflerimden vazgeçmedim ve eğitimimi başarıyla tamamladım. Mezuniyet töreninde çok duygusal anlar yaşadım. Bu başarımı, kanserle mücadele ederek bu zorlu süreci başarıyla geride bırakan sevgili kızıma ve her zaman yanımda olan, desteğini hiç esirgemeyen eşim Orhan Özlem'e ithaf ediyorum. Benim hikayem, hayallerin peşinden gitmek için hiçbir zaman geç olmadığının bir göstergesidir" diye konuştu.

Turizm sektöründen emekli olan anne Selda Özlem, bundan sonraki hedefini ise turizm fakültesinden mezun olduktan sonra akademisyenlik olduğunu sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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