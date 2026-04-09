Cinsel Tacize Karşı Panel Düzenlendi

Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulunda "Cinsel taciz ve cinsel saldırıya karşı koruma komisyonu tarafından "Güvende ve Farkında" konulu panel düzenlendi.

ADÜ Didim MYO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele; Didim MYO Müdürü Doç. Dr. M. Nimet Çavuş, Sosyolog Gözde Nur Aydeniz, Avukat Sıla Pala, Sosyal Hizmetler Uzmanı Ümit Girgin, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Günseli Duman moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, konuşmacılar tarafından cinsel taciz ve cinsel saldırı ile çocuk koruma sistemi konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Panel sonunda Didim MYO Müdürü Doç. Dr. M. Nimet Çavuş tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edildi. - AYDIN