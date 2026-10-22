Galatasaray'da zirveyi görmüştü! Piyasa değeri yerlere çakıldı

Ocak 2024’te 30 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray’dan Bayern Münih’e transfer olarak kulüp tarihinin rekorunu kıran Sacha Boey, Alman ekibindeki günlerinde beklentilerin uzağında kaldı. Sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği kiralık dönemin ardından Bayern Münih’e geri dönen Fransız sağ bek, kariyerinde zorlu bir süreçten geçiyor.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO'YA KADAR GERİLEDİ

Galatasaray forması altında sergilediği başarılı performansla Aralık 2023’te piyasa değerini 22 milyon euro seviyesine kadar çıkaran Boey için işler tersine döndü. Mayıs 2026’da 10 milyon euroya kadar düşen oyuncunun güncel piyasa değeri, son güncellemelerle birlikte 7 milyon euro seviyesine kadar geriledi.

YALNIZCA 1 MAÇTA OYNADI

Teknik direktör Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih’in bu sezon mücadele ettiği Bundesliga, UEFA Şampiyonlar Ligi, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası dâhil 7 resmi karşılaşmada da süre alamayan Sacha Boey, kadroya girmekte de güçlük çekiyor. Fransız futbolcu, bu süreçte yalnızca 10 Eylül’de oynanan Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi mücadelesinde maç kadrosunda yer bulabildi.