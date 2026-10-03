Cizre\'de 25 öğrenci emniyet birimlerini gezdi, polislik mesleğini yakından tanıdı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde emniyet müdürlüğünü ziyaret eden 25 öğrenciye, emniyet birimlerinin çalışmaları, genel güvenlik kuralları ve hizmet araçları tanıtıldı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği koordinesinde gerçekleşen etkinliğe Trafik Denetleme Büro Amirliği, Çevik Kuvvet Büro Amirliği ve Su Altı Grup Amirliği ekipleri katıldı. Emniyet müdürlüğünü ziyaret eden 25 öğrenciye polislik mesleği ve güvenlik kuralları hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Program kapsamında emniyet birimlerini gezen öğrenciler, polislerin yürüttüğü çalışmaları yerinde görme imkanı buldu. Birimlerin görev ve sorumluluklarının anlatıldığı ziyarette, farklı polis ekiplerine ait hizmet araçları da öğrencilere tanıtıldı.

Etkinlikle öğrencilerin polisle olan iletişimlerinin güçlendirilmesi, güvenlik konusunda farkındalıklarının artırılması ve emniyet teşkilatını daha yakından tanımalarının hedeflendiği belirtildi.

Ziyaret sonunda polis amcaları ve ablalarıyla hatıra fotoğrafı çektiren minik öğrenciler keyifli anlar yaşadı.