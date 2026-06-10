Cizre'de 5 Yaşındaki Çocuk Kur'an Surelerini Ezberledi - Son Dakika
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Cizre'de 5 Yaşındaki Çocuk Kur'an Surelerini Ezberledi

Cizre\'de 5 Yaşındaki Çocuk Kur\'an Surelerini Ezberledi
10.06.2026 11:57
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5 yaşındaki Sait, Duha suresi ve 22 diğer sureyi ezberleyerek ödül programında hatim yaptı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursuna giden 5 yaşındaki çocuk, Duha suresi ve sonrasındaki tüm sureleri sadece dinleyerek ezberlemeyi başardı. Çocuğun bu azmi ve başarısı için özel bir ödül programı düzenlendi.

Cizre ilçesinde faaliyet gösteren Nuh'un Gemisi 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören 5 yaşındaki Sait Çazım, azmederek Duha suresi ve Kur'an-ı Kerim'in sonundaki 22 sureyi hafızasına kazıdı. Ezberlediği sureleri eksiksiz ve başarıyla okuyan Sait için kurs yönetimi tarafından tebrik programı gerçekleştirildi. Kur'an kursu öğreticileri, veliler ve minik öğrencilerin katıldığı etkinlikte sahneye çıkan Sait Çazım, ezberlerini hocaları ve ailesinin önünde büyük bir heyecanla tilavet etti. Cizre İlçe Müftüsü Süleyman Baran, kurs yönetimi ve ailesi, minik Sait'i bu örnek başarısından dolayı tebrik etti. Geleceğin hafız adayı Sait'in motivasyonunu artırmak amacıyla kendisine çeşitli hediyeler takdim edildi.

Program, başarı dilekleri, yapılan dualar ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından son buldu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Cizre'de 5 Yaşındaki Çocuk Kur'an Surelerini Ezberledi - Son Dakika

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