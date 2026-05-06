Cizre'de Dil Eğitimi Denetimi

06.05.2026 10:38
Cizre'de yabancı dil eğitimi kalitesini artırmak için özel kurslara denetim yapıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yabancı dil eğitiminin kalitesini artırmak ve yeni eğitim modellerini yerinde incelemek amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından özel öğretim kurumlarına denetim ve ziyaret gerçekleştirildi.

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, beraberindeki Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal ile birlikte ilçede faaliyet gösteren özel dil kursları yerinde denetlendi. İncelemelerde bulunan İke, küresel eğitim standartlarının yerel imkanlarla entegrasyonu üzerine kurum yöneticilerinden bilgi aldı. Cizre'deki dil eğitiminin vizyoner bir yaklaşımla ele alındığını vurgulayan İke, ilçenin eğitim çıtasının uluslararası düzeye ulaştığını belirtti. Kursların, üniversite yerleştirme kriterlerini dünya standartlarında tutma gayretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İke, Cizre'nin küresel dünyayla entegre olmasında dil eğitiminin köprü görevi gördüğünü ifade etti. İke, "İlçemizin yabancı dil ihtiyacını profesyonel bir şekilde karşılayan, öğrencilerimizi dünya ile rekabet edebilir düzeye getiren kurum yöneticilerimize ve eğitimcilerimize teşekkür ediyorum. Küresel eğitim vizyonuna sundukları bu katkı, ilçemizin akademik başarısı için büyük önem arz ediyor" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
