Çorum\'da KPSS lisans sınavına binlerce aday katıldı, aileler dışarıda bekledi

Çorum'da, kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın katıldığı 2026- KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu heyecanı yaşandı. Adaylar sınav salonlarında ter dökerken, aileleri ise dışarıda umutlu bekleyişlerini sürdürdü.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum'da da gerçekleştirilen 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavına adaylar yoğun katılım gösterdi. Sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okulların yolunu tutan adaylar, yapılan kimlik ve güvenlik kontrollerinin ardından salonlara alındı. Sınav maratonunun başlamasıyla birlikte adaylar içeride hedefledikleri puanı alabilmek için ter dökerken, aileleri ve yakınları ise okul binalarının önünde meraklı gözlerle bekledi. Sınav bitiminde salonlardan çıkan adaylar, sınavla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Orta derecede zorlukta bir sınavdı"

Sınava kendini denemek amacıyla girdiğini belirten Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunu Lale Uyar, "Bu sene gireceğim sınav öncesinde kendimi denemek amacıyla bu sınava girdim. Matematikten çok yapamadım. Aslında sınav ne çok zor ne de çok kolaydı, orta derecedeydi. Ama güzeldi, kötü puan beklemiyorum. Hiç çalışmadım, fakat taze bilgilerimle sınava girdiğim için kendime güvenim vardı. Genel olarak güzeldi ama bu sene de biraz zorlamışlar" dedi.

"Zaman çok hızlı geçti, çoğu soruya bakamadım"

Yunus Bozkurt ise "Sınav iyiydi, matematiği yaptım. Ben de matematik öğretmeniyim. Diğerler sorularda biraz zorlandım. Zaman çok hızlı geçti, çoğu soruya bakamadım. Ama genel olarak güzeldi" diye konuştu.