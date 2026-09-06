Çorum'da KPSS lisans sınavına binlerce aday katıldı, aileler dışarıda bekledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da KPSS lisans sınavına binlerce aday katıldı, aileler dışarıda bekledi

Çorum\'da KPSS lisans sınavına binlerce aday katıldı, aileler dışarıda bekledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu yapıldı; adaylar salonlarda ter dökerken aileleri okul önlerinde umutla bekledi. Sınava katılan adaylar, sınavın orta zorlukta olduğunu ve zamanın hızlı geçtiğini belirtti.

Çorum'da, kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın katıldığı 2026- KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu heyecanı yaşandı. Adaylar sınav salonlarında ter dökerken, aileleri ise dışarıda umutlu bekleyişlerini sürdürdü.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum'da da gerçekleştirilen 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavına adaylar yoğun katılım gösterdi. Sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okulların yolunu tutan adaylar, yapılan kimlik ve güvenlik kontrollerinin ardından salonlara alındı. Sınav maratonunun başlamasıyla birlikte adaylar içeride hedefledikleri puanı alabilmek için ter dökerken, aileleri ve yakınları ise okul binalarının önünde meraklı gözlerle bekledi. Sınav bitiminde salonlardan çıkan adaylar, sınavla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Orta derecede zorlukta bir sınavdı"

Sınava kendini denemek amacıyla girdiğini belirten Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunu Lale Uyar, "Bu sene gireceğim sınav öncesinde kendimi denemek amacıyla bu sınava girdim. Matematikten çok yapamadım. Aslında sınav ne çok zor ne de çok kolaydı, orta derecedeydi. Ama güzeldi, kötü puan beklemiyorum. Hiç çalışmadım, fakat taze bilgilerimle sınava girdiğim için kendime güvenim vardı. Genel olarak güzeldi ama bu sene de biraz zorlamışlar" dedi.

"Zaman çok hızlı geçti, çoğu soruya bakamadım"

Yunus Bozkurt ise "Sınav iyiydi, matematiği yaptım. Ben de matematik öğretmeniyim. Diğerler sorularda biraz zorlandım. Zaman çok hızlı geçti, çoğu soruya bakamadım. Ama genel olarak güzeldi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Eğitim, Çorum, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Çorum'da KPSS lisans sınavına binlerce aday katıldı, aileler dışarıda bekledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli’nin annesi tahliye edildi Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi

14:38
Sağlık Bakanı silahı eline aldı Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi
Sağlık Bakanı silahı eline aldı! Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi
14:23
Serhat Kılıç’tan geriye bu görüntüler kaldı İzleyenlerin yüreği burkuldu
Serhat Kılıç'tan geriye bu görüntüler kaldı! İzleyenlerin yüreği burkuldu
13:49
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali’nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali'nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık
13:45
Sakatlanan Osimhen’den Galatasaray’a kötü haber
Sakatlanan Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber
13:33
Bakan Şimşek’ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız noktada değiliz
Bakan Şimşek'ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız noktada değiliz
11:49
Kağıthane’de avukata silahlı saldırı kamerada “Ya siz gelin beni vurun ya ben sizi“
Kağıthane'de avukata silahlı saldırı kamerada! "Ya siz gelin beni vurun ya ben sizi"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 14:46:24. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum'da KPSS lisans sınavına binlerce aday katıldı, aileler dışarıda bekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement