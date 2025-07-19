Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 YKS Sonuçlarıyla İlgili Paylaşım Yaptı

CUMHURBAŞKANI Erdoğan 2025 YKS sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, "2025 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz ve kıymetli ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün açıklanan 2025 YKS sonuçlarına ilişkin X platformu üzerinden bir paylaşım yaptı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: Bugün açıklanan 2025 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz ve kıymetli ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri üniversitelerde başarılı bir öğrenim hayatı temenni ediyorum.