DAİMFED\'den Bilirkişilik Eğitimi Töreni

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu'nun (DAİMFED) katkılarıyla Adana ve Mersin'de bilirkişilik temel eğitimini tamamlayan 42 kursiyere sertifikaları verildi.

Adana ve Mersin'de Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) ve Çağ Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan "Bilirkişilik Temel Eğitimi Projesi" kapsamında eğitimlerini tamamlayan kursiyerler için tören düzenlendi. Törende 42 kursiyere sertifikaları dağıtıldı.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, bilirkişilik müessesesinin adalet sisteminin sağlıklı işlemesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, nitelikli bilirkişilerin yetişmesine katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Karslıoğlu, DAİMFED olarak mesleki gelişimi destekleyen eğitim programlarına önem verdiklerini ifade ederek, "Sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim çalışmalarımızı sürdürecek, üyelerimizin ve meslektaşlarımızın gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Törene, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haşim Kelebek, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göger de katıldı. - ADANA