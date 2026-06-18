Daru'l Huffaz'da Başarılı Dönem Sonu Programı - Son Dakika
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Daru'l Huffaz'da Başarılı Dönem Sonu Programı

Daru\'l Huffaz\'da Başarılı Dönem Sonu Programı
18.06.2026 09:15
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Ebubekir Efendi Daru'l Huffaz, dönem sonu programıyla eğitim başarılı bir yılı geride bıraktı.

Erzurum'da hafızlık eğitiminin merkezlerinden biri olan Ebubekir Efendi Daru'l Huffaz'ı başarılı bir eğitim ve öğretim dönemini daha geride bıraktı. Daru'l Huffaz'da dönem sonu dolayısıyla bir program düzenlendi.

Programda, Erzurum İl Müftü Yardımcısı ve Daru'l Huffaz sorumlusu Dr. Sebahattin Erdoğan, bir yıl boyunca gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri, öğrenci başarı durumları ve yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı.

Toplantıya katılım sağlayan Erzurum Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal ve İl Müftüsü Yaşar Çapçı, yürütülen başarılı çalışmalarından dolayı Daru'l Huffaz ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Eğitim sürecine sunduğu katkılardan ve özverili çalışmalarından dolayı, Vali Yardımcısı Kazdal tarafından Müftü Yardımcısı Erdoğan'a plaket takdim edildi.

Program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Daru'l Huffaz'da Başarılı Dönem Sonu Programı - Son Dakika

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