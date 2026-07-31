Datça\'da Mesleki Eğitim Merkezi Açıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) hizmete açıldı. Karaköy Mahallesi'nde faaliyet gösterecek merkez sayesinde öğrenciler artık mesleki eğitim için başka ilçelere gitmek zorunda kalmayacak.

Datça'da uzun süredir ihtiyaç duyulan bağımsız Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM), Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayıyla hizmet vermeye başladı. Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yürütülen Mesleki Eğitim Merkezi (Çıraklık) Programı'na artan talep üzerine Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan teklifin Bakanlık tarafından uygun görülmesiyle Karaköy Mahallesi'nde Datça Mesleki Eğitim Merkezi kuruldu.

34 Alan, 194 Farklı Meslek Dalı Datça Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde 34 farklı meslek alanı ve 194 ayrı dalda öğrenci kabulü yapılabilecek.