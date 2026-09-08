Denetimli serbestlik yükümlüleri okulları yeni eğitim yılına hazırladı - Son Dakika
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Denetimli serbestlik yükümlüleri okulları yeni eğitim yılına hazırladı

Denetimli serbestlik yükümlüleri okulları yeni eğitim yılına hazırladı
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Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde denetimli serbestlik yükümlüleri, kamu yararına çalışma kapsamında kentteki 4 okulda boya, bakım ve tadilat çalışması gerçekleştirdi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde denetimli serbestlik yükümlüleri, kamu yararına çalışma kapsamında kentteki 4 okulda boya, bakım ve tadilat çalışması gerçekleştirdi.

Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarıyla yürütülen iş birliği kapsamında, kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan kişiler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç duyulan okullarda çalışma yaptı. Öğrencilerin okullarda bulunmadığı dönemde gerçekleştirilen çalışmalarda sınıflar, koridorlar, merdiven boşlukları ve atölyeler boyanarak eğitim öğretime hazır hale getirildi. Çalışmalar kapsamında Bor Cumhuriyet Ortaokulu'nda 5 sınıf, Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde 25 sınıf, 8 koridor ve 10 merdiven boşluğu, Edikli Şehit İhsan Yarımkulak Ortaokulu'nda 8 sınıf, 2 koridor ve 4 merdiven boşluğu ile Bor İrfan İlk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 8 sınıf, 2 koridor, 2 merdiven boşluğu ve metal atölyesi boyandı. Toplamda 46 sınıf, 12 koridor, 16 merdiven boşluğu ve 1 metal atölyesi yenilenerek öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi.

Başsavcı Tuncay çalışmaları inceledi

Çalışmaları yerinde inceleyen Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek; "2026-2027 eğitim öğretim yılının tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı ve sağlıklı olmasını diliyorum. Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz aracılığıyla 4 okulda boya ve tadilat hizmeti gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de merkez ve köy ayrımı yapmaksızın çalışmalarımız devam edecek" dedi. Tuncay, eğitim kurumlarının önemine vurgu yaparak; "Bizler de bu sıralardan geldik. Okullarımızın ve öğretmenlerimizin önemini biliyoruz. Kurumlar arası iş birliğini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek ise yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullardaki bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti. Okullarda kullanılan boyaların İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından temin edildiğini aktaran Özbek; "İşçilik noktasında Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün desteğini aldık. Niğde'de 4 okulumuzda önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Bu, toplumsal dayanışmanın güzel bir örneğidir" diye konuştu.

Özbek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek, kamu kurumlarının iş birliğiyle öğrencilerin daha iyi fiziki şartlarda eğitim görmesine katkı sağlandığını ifade etti. Denetimli serbestlik kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla eğitim kurumlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesinin yanı sıra yükümlülerin çalışma disiplini ve sorumluluk bilinci kazanmaları, topluma fayda sağlayarak sosyal uyumlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim, Niğde, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Denetimli serbestlik yükümlüleri okulları yeni eğitim yılına hazırladı - Son Dakika

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