Denizli Büyükşehirden 22 farklı branşta profesyonel eğitim - Son Dakika
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Denizli Büyükşehirden 22 farklı branşta profesyonel eğitim

Denizli Büyükşehirden 22 farklı branşta profesyonel eğitim
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve sporu her yaş grubunun yaşam biçimi haline getirmek amacıyla düzenlediği spor kurslarının kayıt takvimini açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve sporu her yaş grubunun yaşam biçimi haline getirmek amacıyla düzenlediği spor kurslarının kayıt takvimini açıkladı. Başvurular, 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü itibarıyla online olarak alınmaya başlanacak.

Denizli'de spor kültürünü yaygınlaştırmak ve sporu bir yaşam biçimi haline getirmek amacıyla düzenlenen Büyükşehir Belediyesi Spor Kursları kapılarını bir kez daha açıyor. Modern tesislerde, profesyonel antrenörler eşliğinde 7'den 70'e her yaş grubuna hitap eden eğitimlerle Denizli, sporun merkezi olmaya devam ediyor. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra yetişkinlerin de sağlıklı ve zinde bir yaşam sürmesini amaçlayan projede, geniş bir branş yelpazesi sunuluyor. Yüzme başta olmak üzere tenisten basketbola, pilatesten atletizme kadar toplam 22 farklı branşta gerçekleştirilecek eğitimler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilecek.

Başvurular online olarak gerçekleştirilecek

Sağlıklı ve aktif bir yaşam için sporseverleri ücretsiz kurslara davet eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, başvuru süreçlerinin tamamen dijital ortamda yürütüleceğini duyurdu. Spor kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, müracaatlarını 3 Ağustos 2026 Pazartesi gününden itibaren https://www.denizli.bel.tr adresinde yer alan "Başvurular" sekmesi üzerinden yapabilecek.

Kaynak: İHA

Belediye, Denizli, Eğitim, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Denizli Büyükşehirden 22 farklı branşta profesyonel eğitim - Son Dakika

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