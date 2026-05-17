Denizli'de Bilim Fuarı Büyük Beğeni Topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli'de Bilim Fuarı Büyük Beğeni Topladı

Denizli\'de Bilim Fuarı Büyük Beğeni Topladı
17.05.2026 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarayköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, 18 projeyle dikkat çekti.

Denizli'de Sarayköy Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, öğrencilerin hazırladığı birbirinden farklı ve yenilikçi projelerle büyük beğeni topladı. Bilimsel üretim ve araştırma kültürünü teşvik eden fuarda sergilenen 18 proje, ziyaretçilerden tam not aldı.

Sarayköy Anadolu İmam Hatip Lisesi okul bahçesinde gerçekleştirilen fuarda öğrencilerin araştırma, inceleme ve tasarım alanlarında hazırladığı projeler görücüye çıktı. Toplam 18 projenin yer aldığı etkinlikte özellikle uygulamalı deneyler, eğitsel oyunlar ve ziyaretçilerin aktif katılım sağlayabildiği interaktif çalışmalar dikkat çekti. Fuar boyunca hazırladıkları projeleri katılımcılara anlatan öğrenciler, hem sunum deneyimi kazandı hem de bilimsel çalışmalarını paylaşmanın heyecanını yaşadı.

Fuarın açılış programına Sarayköy Kaymakamı İsmail Pendik başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi, eğitimci, veli ve vatandaş katıldı. Stantları tek tek dolaşarak öğrencilerden projeler hakkında bilgi alan Kaymakam Pendik, gençlerin bilimsel üretime yönelmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı. Çalışmaları oldukça başarılı bulduğunu ifade eden Pendik, emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

"Öğrencilerimizin Üretmesi Bizler İçin Büyük Gurur"

Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Sarayköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Akhan, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın öğrencilerin gelişimine sunduğu katkılara dikkat çekti. Bu tür fuarların öğrencilerin özgüven kazanmasında kritik bir rol oynadığını belirten Akhan, şunları söyledi: "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, öğrencilerimizin araştırma yapma, problem çözme, ekip çalışması ve kendilerini ifade etme becerilerine önemli katkılar sunuyor. Öğrencilerimizin bilimsel düşünceyle hareket etmeleri, üretmeleri ve projelerini toplumla paylaşmaları bizler için büyük gurur kaynağıdır. Fuarın hazırlanmasında emeği geçen idarecilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyorum." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etkinlik, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Denizli'de Bilim Fuarı Büyük Beğeni Topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:51
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı
İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
11:05
Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, akıntıya kapılıp kayboldu
Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, akıntıya kapılıp kayboldu
10:53
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı Bir mesajı var
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
10:46
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran’a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran'a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 13:06:08. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli'de Bilim Fuarı Büyük Beğeni Topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.