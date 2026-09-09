Denizli’de kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler yoğunlaştırıldı

Denizli'de eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ürünlere ulaşabilmesi, velilerin de ekonomik açıdan korunması amacıyla kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler sürdürülüyor

Denizli Valiliği koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşların haklarının korunması ve haksız uygulamaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Devletin vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda yürütülen çalışmalarla, özellikle eğitimöğretim dönemi öncesinde oluşabilecek haksız fiyat uygulamalarına ve tüketiciyi mağdur edebilecek uygulamalara karşı gerekli tedbirler alınıyor. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, kırtasiye ve okul ürünlerinin tüketici sağlığı ve güvenliği ile ekonomik çıkarlar açısından uygunluğu kontrol ediliyor.

Raf ve kasa fiyatları tek tek kontrol ediliyor

Denetimlerde özellikle Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümleri kapsamında; ürünlerin raflarında fiyat etiketi bulunup bulunmadığı, etiketlerin okunabilir, düzgün ve anlaşılır olup olmadığı, tüketiciyi aldatıcı veya yanıltıcı bilgiler içerip içermediği ile raf fiyatı ve kasa fiyatı arasında farklılık bulunup bulunmadığı kontrol ediliyor. Ekipler tarafından işletme sahiplerine mevzuat hükümleri hakkında bilgilendirmelerde bulunulurken, tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli tespit tutanakları düzenlenerek ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırımlar uygulanıyor.

100 işletmede 5 bine yakın ürün denetlen

Yıl boyunca gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve haksız fiyat artışı denetimlerine ilave olarak Ağustos ayı itibarıyla kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere ağırlık verildi. Bu kapsamda il genelinde yaklaşık 100 işletmede 5 bine yakın ürün denetlenirken, yapılan kontrollerde tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulandı.

Gerçekleşen denetimlerle ilgili olarak Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada; "Denizli Valiliği olarak; öğrencilerimizin sağlığı ve güvenliği ile vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarının korunması, haksız fiyat artışlarının ve tüketiciyi mağdur edebilecek uygulamaların önlenmesi amacıyla denetimler kararlılıkla sürdürülecektir. Vatandaşlarımızın karşılaştıkları aykırılıkları Alo 175 Tüketici Hattı, Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulaması (HFA) veya e-Devlet üzerinden Denizli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğüne bildirmeleri halinde, ekipler tarafından gerekli kontroller en kısa sürede gerçekleştirilecektir" denildi.