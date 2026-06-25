Denizli\'de Müştemilat Semineri Tamamlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Denizli'de düzenlenen "Müştemilat İş ve İşlemlerini Yürüten Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri" tamamlandı. Türkiye'nin farklı illerinden katılan personele; taşınmaz kayıtları, veri giriş süreçleri, güncel mevzuat uygulamaları ve Müştemilat Takip Programı kapsamında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Müştemilat İş ve İşlemlerini Yürüten Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri", 23-25 Haziran 2026 tarihleri arasında Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezinde gerçekleştirilen programın ardından tamamlandı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden seminere katılan personel, cami, Kur'an kursu, lojman, dükkan, depo ve diğer müştemilatlara ilişkin iş ve işlemler konusunda teorik ve uygulamalı eğitim aldı. Programda taşınmaz kayıtları, veri giriş süreçleri, güncel mevzuat uygulamaları ve Müştemilat Takip Programı kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı.

Güncel mevzuat ve uygulamalar anlatıldı

Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Ahmet Şamil Ok ve Program Koordinatörü Şef Ahmet Bayram'ın yönetiminde yürütülen seminerde, müştemilat işlemlerinin hukuki ve teknik boyutları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Eğitim kapsamında Şef Ahmet Bayram tarafından 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un Ek 4'üncü Maddesi ile ilgili uygulama esasları katılımcılara aktarıldı. Diyanet İşleri Uzmanı Serdar Demir ise Müştemilat Takip Programı, taşınmaz veri giriş usulleri ile dernek ve vakıflara yapılacak yardımlara ilişkin yönergeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Atölye çalışmalarıyla uygulamalı eğitim verildi

Seminerin ikinci ve üçüncü günlerinde eğitimler atölye çalışmaları şeklinde devam etti. Katılımcılar A, B, C, D, E ve F olmak üzere altı farklı sınıfta eğitim alırken, uzman eğiticiler Serdar Demir, Bayram Güldalı, Abdulgani Çoban, Burcu Özer, Ahmet Bayram ve Kadir Yiğiter'in rehberliğinde uygulamalı müştemilat veri girişi çalışmaları gerçekleştirdi.

Son gün yapılan değerlendirme toplantılarıyla tamamlanan seminerin, müştemilat işlemlerinin ülke genelinde daha etkin, düzenli ve sağlıklı şekilde yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor. - DENİZLİ