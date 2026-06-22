Denizli OSB\'de Afet Eğitimi Gerçekleştirildi

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü personeline yönelik Afet Farkındalık Eğitimi ve Afet Acil Durum Eğitimi gerçekleştirildi.

Denizli OSB Konferans Salonu'nda, Denizli OSB İtfaiye Müdürü İsa Bay'ın anlatımıyla düzenlenen eğitimde; doğal afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, acil durum ekiplerinin görevleri ve acil durum anında doğru davranış şekilleri hakkında personele kapsamlı bilgiler aktarıldı. Eğitimin ardından yangın söndürme tatbikatı düzenlenerek katılımcıların teorik bilgilerini uygulamalı olarak pekiştirmeleri sağlandı.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, gerçekleştirilen eğitimlerin önemine dikkat çekerek, "Afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak, can ve mal güvenliğinin korunmasında büyük önem taşımaktadır. Personelimizin muhtemel afet ve acil durumlarda doğru hareket edebilmesi amacıyla düzenlediğimiz bu eğitimleri önemsiyoruz. Farkındalığın artırılması ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi adına eğitim faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi. - DENİZLİ